La sabadellenca Merem Gabriel aconsegueix el rècord de Catalunya en els 5.000

Des del 2014, quan Sergio Ruiz va completar els 300 metres en 34.31, cap atleta de la Joventut Atlètica de Sabadell havia aconseguit un rècord de Catalunya absolut en pista (aire lliure o coberta). Onze anys després, el comptador torna al zero. Merem Gabriel Rodríguez va escriure el seu nom amb lletres daurades en les estadístiques de la Federació Catalana d'Atletisme fa alguns dies amb una fita destacable.
La sabadellenca va aconseguir completar els 5.000 metres en short track en 16:46.90, assolint així el rècord de Catalunya absolut i sub-23 en la disciplina. La fondista d'origen etíop va completar la cursa en la sessió d'obertura del Boston University Sharon Colyear-Danvile. "La cursa no va anar com esperàvem, realment. La llebre va arrencar una mica més ràpid del que estava planejat, però vaig poder seguir el ritme i assolir la marca. Estic bastant contenta, en aquest sentit", afirma la jove atleta.
Amb la universitat estatunidenca, Gabriel es troba estudiant i competint per tercer any consecutiu en una temporada de creixement i consolidació. Fa alguns mesos, quan va batre la històrica marca de la Mati Gómez en els 10.000 metres, trencant un rècord de Sabadell amb gairebé cinquanta anys d'antiguitat amb una marca de 37:12.55, analitzava la temporada amb ambició. "He fet aquesta prova encara en temporada de cros, i espero en el 2026 poder millorar la marca. Estic amb ganes de complir els objectius", assegura. Una gran fita per a la jove atleta que es continua consolidant no només entre les millors de la seva categoria, sinó com a referent del país en les proves de fons.