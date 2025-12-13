L'Astralpool CN Sabadell guanya l'Orizzonte i posa peu i mig als quarts de la Champions

Amb més patiment del que podia semblar, l'Astralpool ha aconseguit un triomf vital per a les seves aspiracions de ser entre els vuit millors del continent un any més. Les de David Palma s'han imposat per 11-8 a l'Orizzonte en l'últim partit de la fase de grups a Can Llong després d'una primera meitat de duel extraordinària, en un partit que s'ha complicat molt després del descans fins a l'ajustat desenllaç. Suma vuit punts el Club Natació que agafa un marge de quatre respecte a l'equip de Catània a dues jornades per a finalitzar la ronda.
D'inici la intensitat defensiva ha estat gran a tots dos equips. Han sortit lleugerament millor les italianes amb dos llançaments al pal i un altre aturat per Isabel Williams amb que Danijela Jackovich obrís el marcador amb un bon moviment a la boia. La resposta sabadellenca ha estat immediata i Irene González amb un llançament que se li ha escapat per sota el braç a Aurora Condorelli. Ha estat l'inici d'un gran parcial per a les de David Palma, que han millorat en la defensa de la doble boia de les visitants i han començat a trobar el forat també en atac. Tara Prentice, amb una bona prolongació a la zona després d'una passada de Paula Crespí, ha posat el primer avantatge local i, poc després, González ha fet el tercer amb una vaselina en una contra. Abans del final de quart, Van de Kraats ha anotat des de posició dos (4-1).
En el segon, les primeres jugades han anat carregades d'imprecisions a banda i banda. Claudia Marletta fins i tot ha enviat un penal al travesser per a les visitants abans que Isa Piralkova anotés des de sis metres. En els minuts posteriors, les sabadellenques han deixat el duel gairebé sentenciat. Prentice ha tornat a marcar després d'una bona assistència de Judith Forca i la mateixa Forca ha tancat un parcial de 7-0 amb un gran llançament en superioritat. Giulia Vicava, també en home de més, ha trencat la sequera de les italianes, però Crespí ha fet el 8-2 al descans llarg.
A la represa, Irene González ha obert el comptador amb un golàs en superioritat des de posició cinc abans d'un tram en què s'ha encallat en atac l'equip sabadellenc. L'Orizzonte ho ha aprofitat per retallar en un gran parcial comandat per una Beatrice Cassara descomunal. La '11' ha anotat de penal, en un llançament al pal curt des de l'arc i en una contra en pocs minuts de diferència. Fins i tot ha fallat un nou llançament des de cinc metres, al travesser, que hauria suposat el 9-6 abans del darrer període.
En l'últim quart, s'ha mantingut la dinàmica amb molts nervis i imprecisions en l'atac local. A l'altra banda de la piscina, Cassara ha continuat veient els forats en la defensa sabadellenca i amb dos gols ha situat en 9-7. Irene González ha trencat el parcial, però novament Cassara ha retallat als dos gols la diferència. En una superioritat, David Palma ha demanat un temps mort, buscant un gol cabdal. Paula Crespí ha agafat responsabilitat i amb un gran llançament ha anotat l'11-8 a poc més d'un minut pel final, deixant ara sí, el duel vist per a sentència. Ja no s'ha mogut més el marcador. No tornarà la Champions fins al febrer, amb la visita de l'Astralpool al CN Terrassa.