L'Astralpool CN Sabadell vol donar una gran passa cap als quarts de la Champions

L'ensopegada en l'últim partit de Champions de l'Astralpool davant de l'Assolim Mataró ha fet redefinir, en certa manera, els objectius en els tres duels restants de la fase de grups. L'enfrontament contra les maresmenques era clau per a competir el primer lloc, però amb la derrota ara el primer repte és enllestir la classificació al més aviat possible. Les de David Palma reben l'Orizzonte Catània en l'últim partit dels grups a la 'Bombonera' de Can Llong, aquest dissabte a les 12 h. "No tenim marge d'error", avisa el tècnic.
El Club ocupa actualment la segona posició del grup amb cinc punts, després de guanyar Terrassa i Orizzonte (en els penals) i caure contra el Mataró. Les italianes són terceres amb quatre punts. Un triomf sabadellenc obriria una escletxa gairebé insalvable en la lluita per ser entre els vuit millors del continent, però una derrota complicaria les opcions. "Si el Mataró era una final, aquest duel encara més", diu Palma. L'Astralpool arribarà al duel amb confiança després de superar amb molta solvència la setmana de triple partit en lliga amb victòries davant de Canoe (4-16), Iruña (22-6) i CN Catalunya (18-10), dilluns passat.
Al davant, no obstant això, estarà un autèntic ós. Un Orizzonte que malgrat que ja no és el superequip de fa dues dècades, competeix de meravella any rere any. La gran prova és el partit de la primera jornada dels grups, quan van competir fins al final i van aconseguir igualar gairebé sobre la botzina (amb polèmica) per forçar els penals i esgarrapar un punt. Contra el Mataró van caure per 8-11 i, més recentment, es van imposar al Terrassa (13-9). A la lliga italiana ocupen la tercera posició amb 22 punts, un menys que Roma i Rapallo, després de nou jornades.
Els partits entre CN Sabadell i Orizzonte sempre són especials. L'equip italià és l'únic que ha aixecat el trofeu continental en més ocasions que les sabadellenques, amb vuit títols pels set de les de David Palma. Com a curiositat, no obstant això, quan les de Catània van alçar el vuitè, el 2008, l'Astralpool no en tenia cap. En el primer, el 2011, els dos equips es van enfrontar en la gran final amb el 13-8 definitiu a les instal·lacions de Can Llong. Gairebé una dècada i mitja després, i molts més enfrontaments entre ambdós entremig, es juguen bona part de les opcions de ser als quarts de la Champions. Un partit històric entre els dos clubs més llorejats del waterpolo femení continental.