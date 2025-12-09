La Cap d'Any Race es reinventa a les portes d'una edició històrica

En tot just tres setmanes s’acabarà el 2025. A Sabadell, des de fa gairebé una dècada i mitja, això és sinònim d’esport i animació. Una vegada més, la Cap d’Any Race promet el millor acomiadament de l’any amb la multitudinària cursa que tornarà a situar l’Eix Macià, per segona edició consecutiva, com a epicentre de les sant silvestre en l’àmbit estatal. “Aquesta edició recollirem tot el que vam fer bé en la del 2024”, assegura l’Aleix Ribell, president de WeRun, entitat organitzadora.
I és que any rere any la pilota s’ha anat fent grossa fins al punt que, enguany, la Cap d’Any Race evoluciona per a convertir-se en el Cap d’Any Fest. En un acte presentat per Sergi Garcés i Marta Pontnou, el Maloa Club ha estat l’escenari del tret de sortida d’una edició històrica que afegirà més productes al catàleg per a una nit única. “Potser som els primers a presentar una cursa en una discoteca”, ironitza Ribell.
La jornada del 31 arrencarà amb les tradicionals curses infantils, de 300, 600 i 1.000 metres, a partir de les 16 h. Els habituals 5 i 10 quilòmetres donaran el tret de sortida a les 17 h i, després de la suada, serà el torn de la festa. La terrassa de l’Eix, a l’Hotel Verdi, serà el lloc en què Marta Pontnou i Mariona Ribes faran les campanades per al centenar que aconsegueixi adquirir les exclusives entrades. La gran celebració acabarà a on ha començat, aquest dimarts amb la presentació, el Maloa Club amb descompte per als que hagin participat en la cursa.
“Hem de posar Sabadell al nivell dels millors Caps d’Any de l’estat i això passa per millor el producte sense perdre l’essència. Sempre volem una experiència més completa, i per això ens reinventem. Igualment, hem invertit en punts d’animació, hem millorat el circuit i treballem per garantir que sempre sigui millor", admet. Enguany, el traçat serà similar al de l'última edició, passant per la Rambla i alguns dels carrers més cèntrics de la ciutat fins al gran punt neuràlgic de la festa.
Pel que fa a les xifres, el creixement constant acabarà tocant un sostre que "cada any trenquem". La previsió és de tornar a batre tots els rècords i superar els 4.000 inscrits. El ritme és un 25% més alt que ara fa un any segons apunten des de l'organització. "El canvi de la sortida a l'Eix Macià va ser un punt d'inflexió. Si estem en els 4.000 o 4.500 serà una gran fita i un èxit rotund", diu Ribell. Els dorsals es podran recollir en els dies previs a la data al Maloa Club o el mateix 31 a l'Hotel Verdi. "Sabadell és una ciutat d'esport i també és una ciutat referent de Nadal. Ajuntar les dues és garantia d'èxit i a la Cap d'Any Race s'aconsegueix any rere any. Ja s'ha consolidat com una de les millors de l'estat i només podem estar contents que continuï endavant", diu la regidora d'esports, Montse González.
La part solidària d'aquest any, en forma de donació de cada inscripció, anirà a la Fundació AVAN. "Hem d'agrair WeRun i tota l'organització que apostin pel tercer sector. El que puguem aconseguit ho destinarem a dues màquines: una per a treballar la mobilitat de braços i cames i una altra de prevenció de detecció de la disfàgia. És cabdal comptar amb aquests suports per a fer la nostra feina i continuar ajudant la gent", assegura Anna Soler, directora de l'entitat. Una cita marcada en vermell al calendari que arriba carregada de novetats. La Cap d'Any Race escalfa motors a poc més de vint dies per a la data.