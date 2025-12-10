ARA A PORTADA

El CNS Tennis Taula triomfa en el torneig classificatori per edats

Una desena de palistes de l'entitat van aconseguir el bitllet per a l'estatal

Publicat el 10 de desembre de 2025 a les 11:58
Actualitzat el 10 de desembre de 2025 a les 12:40

Èxit rotund del CN Sabadell, que va ser el millor club de Catalunya en categories d’edat, de benjamí a juvenil, en el torneig classificatori per a l'estatal de tennis de taula, que es va celebrar a Vilafranca del Penedès aquest darrer cap de setmana. Un total de 10 palistes del Club van aconseguir el bitllet per a la competició del pròxim mes de febrer en què competeixen els quaranta millors de cada categoria.

Van classificar-se: en benjamí Roger Vila i Thiago Huguet, en alevins Karen Yang i Unai Tomás, en infantil Quim Barberà i Fran Serrano, en cadets Aniol Font i Alex Silvestre i en juvenils Luca Khidasheli i Joan Barberà Soler. A més, van quedar com a reserves Axel Tomás, en benjamí, Abril Balastegui, en alevi, i Owen Yang i Angel Zhao en cadet. També van participar en el torneig, Marc Algaba, Gael Suárez, Ethan Liu, Pau Poyatos, Laia Jurado, Marta Silvestre i Martí Jiménez.

 

A més dels deu classificats, cal esmentar i destacar els podis. Karen Yang, bronze en aleví femení, Thiago Huguet en benjamí masculí també amb un tercer lloc, mateixa plaça en infantil per a Fran Serrano i en cadet per a Aniol Font, que va tornar a pujar al podi. En juvenil, Luca Khidasheli va ser subcampió, amb la curiositat que, en els quarts de final, va eliminar el seu company, Joan Barberà Soler. Tots dos formen part de l'equip absolut de l'entitat, a Divisió d'Honor. Un campionat rodó que confirma el Club com a referent, una vegada més, en la disciplina.

