Quatre medalles d'or per al Club Tir Sabadell a l'estatal d'aire comprimit

Balanç molt positiu del Club Tir Sabadell en el Campionat d’Espanya d’aire comprimit celebrat aquest cap de setmana a les instal·lacions de las Gabias, a Granada. Els esportistes de l’entitat sabadellenca es van penjar fins a quatre medalles d’or, destacant l’actuació de ‘Chus’ Oviedo.
El badienc, gran referent del club en els últims temps, va pujar al calaix més alt del podi en carabina sènior, imposant-se a Jorge Estévez i Juan Vicente Lumbreras, segon i tercer, respectivament. Oviedo també va ser campió en la competició per parelles, juntament amb Elena Arias, i va completar el seu profitós cap de setmana amb la victòria per equips, com a representants de la Federació Catalana, amb Raúl Andújar i José Barroso.
El quart or amb accent sabadellenc a la competició va ser per a Francesc Magrané, en la categoria de veterans. El del Tir Sabadell va finalitzar per davant de Maximino Javier Miranda i José Carlos Peña, que van completar el podi de la prova.
Pel que fa a la resta dels competidors, el jove Alberto Corbelle va finalitzar en posició de diploma en júnior, també Belén Fernández va aconseguir estar entre les vuit millors classificades de la seva categoria, Vanina Vasileva es va quedar a les portes de la final, Josep Campillo va finalitzar amb males sensacions després de “no plasmar el que havia fet en els entrenaments”. En pistola d’aire, Maite Méndez, que s’estrenava en una competició d’aquest nivell, i Francisco Cabrera van ser els representants del club sabadellenc, sense resultats destacats en la modalitat.
Des del Club Tir Sabadell fan una valoració molt positiva de l’actuació dels seus tiradors en el Campionat Estatal celebrat a terres granadines: “el resultat és realment excepcional”. Una prova més que referma la feina de l’escola de l’entitat que continua creixent i consolidant-se com a una de les referències i amb ‘Chus’ Oviedo, una vegada més, com a principal estendard del club presidit per Ricard Martínez.