Quatre campions diferents en el setzè TopBàsquet

Els pavellons de la ciutat es van tornar a vestir de gala en la setzena edició del TopBàsquet ‘Ciutat de Sabadell’. Prop de 800 esportistes de 61 equips van citar-se en el torneig de referència del bàsquet formatiu a la ciutat. Enguany, a més, els títols van anar molt repartits, amb un club diferent alçant-se amb el triomf en cada categoria.
En mini femení, el Joventut de Badalona va aconseguir la victòria després d’imposar-se en la final amb solvència al Santfeliuenc (55-30). El partit pel tercer lloc va portar la millor classificació de la competició en clau sabadellenca amb la quarta posició del Sabadell BQ Vallès, que va caure en la final de consolació davant d’El Olivar aragonès (45-39) en un duel que va decidir un parcial de 9-1 en la sisena part de l’enfrontament.
En la masculina, el Barça va ser molt superior i va aconseguir fer-se amb el trofeu superant amb claredat l’EBG Málaga a la final per un contundent 92-41. El Joventut va ser tercer, guanyant el Basket Almeda (66-63). El BQ Vallès també va ser el millor dels representants locals amb la tretzena posició.
En la categoria infantil, el Bàsquet Girona - Uni Laia Palau va ser el dominador amb una gran victòria davant del Joventut en la final (45-61). La tercera posició va ser per al Martinenc que va guanyar el Dormitienda El Pilar, de la Comunitat Valenciana, per 32-44. El BQ Vallès va finalitzar en la sisena posició, tornant a caure davant d’El Olivar en el duel pel cinquè lloc (47-70), mentre que els amfitrions, l’Escola Pia, van acabar en la desena plaça del torneig després de superar l’EBG Málaga 51-54.
A la masculina, el Bàsquet Manresa no va donar opcions a la UE Mataró en el duel decisiu pel títol amb una solvent victòria per 74-40. El podi el va completar el CB L’Hospitalet, guanyant 66-55 el Basket Almeda en la final de consolació. La millor classificació sabadellenca va ser del CE Sant Nicolau, tretzè.