Bronze amb presència del CN Sabadell a la jornada de tancamant de l'Europeu en piscina curta de Lublin

Diumenge va finalitzar el Campionat d'Europa en piscina curta de Lublin. I ho va fer amb una medalla inesperada per a la delegació espanyola, i amb dos nedadors del CN Sabadell implicats. El 4x50 estils masculí va aconseguir un gran bronze amb rècord estatal inclòs (1:31.84). Carles Coll va nedar la braça, tot i que el nom propi de la prova va ser un Sergio de Celis que en l'última posta, la de crol, va signar una remuntada increïble, passant del vuitè al tercer lloc contra tot pronòstic en un segon 25 espectacular (20.28). Eudald Tarrats, tot i no ser present a la final, va estar en el relleu de la jornada matinal.
Tot just va ser un tancament ideal per a una competició continental molt positiva en clau sabadellenca. Més enllà d'aquest últim bronze, el gran èxit de la cita va ser la medalla d'or de Carles Coll en els 200 braça, prova que ja va dominar en el Mundial de fa un any, a Budapest. El tarragoní va signar un espectacular temps de 2:00.86, posant-se al capdavant a partir del tercer parcial i imposant-se amb claredat al record-man neerlandès Caspar Corbeau, amb rècord espanyol inclòs. Coll també va ser cinquè en els 100 braça i vuitè en una final molt ràpida dels 50 braça.
Juntament amb Sergio de Celis, van signar un altre rècord estatal en el relleu 4x50 lliure (1:23.65), amb una bona cinquena posició final. El nedador balear va ser present també en la millor marca espanyola assolida en els 4x50 lliure mixt, que va finalitzar en sisè lloc. Pel que fa a les proves individuals, De Celis va arribar a la final dels 100 lliure, vuitè, es va quedar a les semifinals dels 50, en el dotzè lloc, i va ser vint-i-vuitè en els 200. Eudald Tarrats, per la seva banda, va ser quinzè en els 100 braça i desè en els 50, semifinalista en ambdós casos. En els 200 es va quedar lluny de la classificació, trenta-unè.
Diego Mira, que també arribava amb opcions, va aconseguir una gran sisena posició en els 400 estils. Mira també va fer semifinals (setzè) en els 200 estils i va ser tretzè en les eliminatòries dels 200 esquena, però es va quedar fora de la jornada vespertina per ser el tercer espanyol. Més exagerada va ser la penitència de Paula González, l'única representant femenina del Club, que va ser tercera en la classificació dels 400 estils. No obstant això, les dues que la van superar van ser Emma Carrasco i Alba Vázquez, i per la limitació de nedadors del mateix país no va poder ser a la final. González també va ser quinzena en els 200 estils. La sabadellenca Ainhoa Campabadal, del CN Sant Andreu, va competir els dos primers dies de l'Europeu amb una vint-i-sisena i vint-i-dosena posició en els 400 i els 200 lliure, respectivament.