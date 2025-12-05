Un de cada per a l'OAR Gràcia en el doble partit intersetmanal al Boccaccio

El pont de desembre atura la majoria de les competicions esportives aquest cap de setmana. Algunes federacions, no obstant això, van preferir avançar els partits i disputar-los entre setmana. És el cas de l'handbol que va portar dos duels de nivell al Boccaccio dimecres i dijous. La doble dosi al pavelló gracienc es va saldar amb un resultat de cada: victòria del masculí i derrota del femení. Els de Pere Ayats es van imposar al Calella (27-22) amb el tercer triomf en les últimes quatre jornades.
Des de l'inici, els verd-i-blancs van manar en el marcador i amb una bona posada en escena es van distanciar ja en els primers minuts (5-1). Un bon parcial dels visitants va servir per ajustar el marcador en una diferència que és mantenir fins al descans (14-11). A la represa, el Calella va continuar accelerant i va aconseguir igualar el duel (17-17) ràpidament. Després de l'equador del segon temps, els graciencs van tornar a agafar el ritme de l'enfrontament fins a obrir una escletxa definitiva de quatre gols que fins i tot van ampliar en el definitiu 27-22.
Pol Romero i Eric Fernández, amb cinc dianes cadascun, van ser els màxims golejadors del duel per als sabadellencs que confirmen el canvi de dinàmica malgrat l'ensopegada del cap de setmana passat a La Roca. Tercer triomf en quatre partits dels d'Ayats que pugen fins a l'onzena posició i superen precisament el seu rival de dijous. La Primera Nacional s'atura aquest cap de setmana i tornarà el pròxim, amb la visita de l'OAR al Sant Quirze, que té un punt menys a la classificació.
Precisament el conjunt santquirzenc va assaltar el Boccaccio dimecres, però a la Divisió d'Honor Plata femenina. El derbi vallesà va caure del costat visitant en un duel molt ajustat (25-26). Malgrat que van sortir bé les de Pol Ibáñez, amb un parcial de 3-1 en els primers minuts, el marcador es va igualar ràpidament, en una dinàmica que es va mantenir en la major part de l'enfrontament. Poc abans del descans, el Sant Quirze va aconseguir posar-se per davant, però al pas per vestidors les gracienques van igualar (12-12).
Al segon temps, es va mantenir el guió, amb màxima igualtat i petites rendes a banda i banda, que trobaven la resposta immediata de les rivals. Les sabadellenques van semblar començar a trencar el partit prop de l'equador (18-16), però lluny de la realitat l'equip visitant es va refer per capgirar la tendència i arribar als últims cinc minuts amb dos gols de marge (23-25). Ho va intentar fins al final l'OAR que es va quedar amb la mel als llavis (25-26) i va sumar la segona derrota de la temporada, a més de forma consecutiva com a local. La resta de la jornada es disputa dissabte. Continua al capdavant de la taula l'equip gracienc que podria veure com Marni i Onda empaten a punts en el primer lloc si guanyen a Elche i La Roca, respectivament, a domicili.