Pol Filella, doble campió del Màster Nacional de tennis platja

Una temporada rodona. Pol Filella tancarà el 2025 amb un palmarès envejable. Després de proclamar-se campió d'Espanya el mes de maig passat, el sabadellenc ha completat ara el seu doblet estatal amb la consecució del Màster Nacional. Juntament amb Nicolás Volpe, Filella va pujar al més alt del calaix en els dobles masculins, i també repetir èxit en els mixtos.
La seva participació, no obstant això, va començar en la prova individual. "És la que més em costa", reconeix. Tanmateix, el balanç va ser immillorable. Va ser segon en la fase de grups i, a les semifinals, va eliminar Saulo Tejada (7-6). A la final, va caure contra el seu company Nicolás Volpe per 7-5. "Estic content i satisfet per aconseguir el segon lloc", admet Filella.
La gran aspiració, de fet, era en els dobles masculins, en què juntament amb Volpe es presentaven com a caps de sèrie número 1 i principals candidats al títol. La competició només la disputen les vuit parelles amb millor rànquing, però algunes baixes destacades situaven el sabadellenc com a favorit. En els grups van aconseguir un triple triomf per 2-7, aconseguint una còmoda classificació per a les semifinals. Van aconseguir el seu lloc a la final imposant-se a Iván Delgado (company de Filella en el campionat d'Espanya i en l'Europeu de l'estiu passat) i Álvaro Machín per 6-4 i 6-2. El títol el van alçar després d'un doble 6-4 a Saulo Tejada i Santi Puente.
Aquest títol, a més, situa el Pol Filella amb un honor que, de moment, no comparteix amb ningú. Enguany tot just se celebrava la segona edició del Màster i, amb el títol en la categoria reina, els dobles, unit al que ja va aconseguir a l'estatal del maig, es converteix en el primer jugador a aconseguir la doble corona en una mateixa temporada. "És un reconeixement i un orgull", afirma.
El torneig va ser especialment rodó per al sabadellenc que també va aconseguir el títol en els dobles mixtos, amb María Martínez. "Vam desenvolupar un gran nivell i vam guanyar amb força comoditat", apunta. Van anar passant rondes fins que a les semifinals, la parella Filella - Martínez va superar amb un clar 6-1 i 6-2 a Santi Puente i Omaria Farias. En la final, tampoc van donar opcions a Natalia Gómez i Valentín Volpe repetint un contundent 6-2 i 6-1. Un cap de setmana que consolida una temporada espectacular.