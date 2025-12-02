El Can Rull RT escalfa motors a les portes del setzè Memorial Luque-Gallardo

El futbol benjamí de referència torna a Sabadell, un any més. El Can Rull Rómulo Tronchoni celebra la setzena edició del Memorial Manuel Luque - Álex Gallardo els dies 6 i 7 de desembre, amb la participació de setze equips i més de 200 esportistes. “Cada vegada és més complicat portar grans equips perquè la competència i la quantitat de tornejos en aquestes dates és molt gran. Per la dimensió i renom del Memorial, continuem tenint un molt bon cartell, igualment”, afirma Santi Ribalta, president del Can Rull RT.
L’edició d’enguany comptarà amb equips catalans d’entitat com Barça, Espanyol o Girona. De fora de Catalunya estarà l’Atlético de Madrid, que repeteix experiència a la ciutat. El toc internacional el posarà el benjamí de l’actual campió d’Europa, el Paris Saint-Germain, i, especialment, els conjunts xinesos que es consoliden en el Memorial: seran quatre els representants del país asiàtic en el 2025: The Dragons, Chinese Football Boys, Hang Zou W4C i Huaxia Flying. “Donen els partits en directe per un canal amb més de 180 milions de subscriptors. És un fenomen de masses. Tenen una llista d’espera per poder venir al torneig. De fet, a partir de l’any que ve es disputarà una fase prèvia i els que guanyin, estaran al quadre. És gratificant veure una acollida tan bona fora de les nostres fronteres”, assegura Ribalta.
En clau local, el Can Rull RT comptarà amb dos equips, com acostuma és habitual, i també estarà el CE Mercantil. Altres entitats com Andorra, Atlètic Segre, Prat o Calafell també seran al Municipal Paco Herrera aquest cap de setmana. Dissabte es disputarà la fase de grups, a partir de les 9 h, mentre que diumenge seran les eliminatòries i la gran cloenda, la final, a partir de les 14 h. “És un referent futbolístic i esportiu. Té una dimensió global i reforça Sabadell com a punt de trobada, formació, valora i convivència”, afirma la regidora d’esports, Montse González.
La part més emocional de la setzena edició serà el record de Vicenç Sanahuja, soci número 1 del Can Rull Rómulo Tronchoni. “Va ser secretari al club, molt estimat i admirat per tothom. Sempre va estar amb nosaltres, fins al final, i va ser una figura clau en la fusió. Li farem l’homenatge que es mereix perquè va ser un referent a la ciutat”, admet Ribalta. El toc emotiu a un torneig consolidat i històric a Sabadell.