Cinc del CN Sabadell, a l’Europeu en piscina curta de Lublin

Nombrosa presència de nedadors del Club Natació Sabadell a la cita continental que se celebra del 2 al 7 de desembre a Lublin, Polònia. La gran figura de la llista, en clau sabadellenca, serà el campió del món en piscina curta, Carles Coll, que no va participar en el campionat d’Espanya de fa uns dies perquè ja tenia la mínima del Mundial de Singapur per ser a la competició.
El tarragoní competirà en els 50, 100 i 200 braça, el dia 6, el 2 i el 4, respectivament, i també en els 100 estils el dia 3. Una setmana carregada per a un esportista que arriba com una de les grans esperances per pujar de nou al podi després del seu gran paper en piscina llarga l’estiu passat i encara amb el títol mundial de l’any passat en els 200 braça de p25 molt present.
Dos dels grans reclams per al CN Sabadell i la RFEN seran Eudald Tarrats i Diego Mira, que van signar actuacions brillants, amb rècord estatal inclòs, en el Campionat d’Espanya. Tarrats, igual que Coll, serà de la partida en les tres proves de braça, 50, 100 i 200, amb les classificatòries, lògicament els dies 6, 2 i 4. Mira, per la seva banda, iniciarà la seva participació amb els 200 esquena del dia 2 i la tancarà amb la seva especialitat: els estils. El dia 5 farà els 200 i el dia 7 els 400.
La representació masculina la tanca un altre dels habituals en les grans competicions internacionals, tant de piscina curta com en llarga: Sergio de Celis. El balear nedarà els tres lliures, arrencant el dia 3 amb els 200, el dia 5 els 100 i tancant el dia 6 amb els 50. L’única nedadora del Club que estarà a Polònia serà Paula González que competirà en els 200 i 400 estils el dia 5 i el 7, respectivament.
En clau femenina, també estarà la sabadellenca del CN Sant Andreu, Ainhoa Campabadal, inscrita als 400 i 200 lliure dels dies 2 i 3. Com a seleccionat a l’equip tècnic es troba José Antonio del Castillo, entrenador del Club Natació i habitual en aquestes cites amb el combinat estatal. Una gran representació local en una nova cita de prestigi internacional.