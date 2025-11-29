L'Astralpool CN Sabadell s'encalla en atac després del descans i cau davant de l'Assolim Mataró

Derrota de l'Astralpool a Can Llong en un partit marcat per la manca d'encert en atac. Les de David Palma han caigut per 7-12 davant de l'Assolim Mataró anotant únicament dos gols després del descans. Amb aquest resultat, les de Dani Ballart sumen la plena de victòries a la Champions i obren una escletxa de quatre punts respecte al CN Sabadell en la lluita per la primera plaça del grup.
Des de l'inici la intensitat ha estat màxima. El primer avantatge ha estat maresmenc amb una bona diana de Matilda Kearns a la boia. La resposta sabadellenca ha estat immediata i Van de Kraats ha igualat en la primera superioritat. Entre Isa Williams i la defensa han anat assecant les visitants, que s'han encallat en atac durant un bon tram. A l'altra banda de la piscina, després de dos pals de Natasa Rybanska, Athina Giannopoulou ha posat per davant les de David Palma per primera vegada. En una contra, Judith Forca ha estrenat el seu compte golejador a la Champions obrint la primera escletxa del duel.
En el segon període, Giannopoulou ha anotat en el primer atac i, poc després, Williams ha aturat un penal a la seva companya de selecció Jewel Roemer. Ha estat l'inici de la reacció de l'Assolim Mataró. S'ha començat a posar nerviós l'Astralpool en la gestió dels atacs i les seleccions de llançament i ho ha aprofitat el conjunt maresmenc per anar reduint la distància. Kearns, amb dos gols en zona de dos metres, i Roemer en superioritat han igualat el duel. Paula Crespí ha trencat el parcial, però dues dianes consecutives de Roemer abans del descans han situat el 5-6.
A la represa, Mireia Guirel ha posat el primer +2 per al Mataró. Després d'uns minuts d'imprecisions a banda i banda, Irene González ha retallat en una superioritat ràpida, però comandades per Roemer i Kearns en atac i amb una gran defensa, les maresmenques han tornat a pitjar l'accelerador. L'estatunidenca, de penal, i l'australiana amb un gol de boia han obert escletxa (6-9). David Palma ha demanat un temps mort per intentar frenar el parcial, però lluny de la realitat, Guiral ha fet el 6-10 i, en l'última acció del quart, Van de Kraats ha enviat un penal al pal.
En l'últim quart, la dinàmica s'ha mantingut. Martina Claveria ha sentenciat el duel i, en l'atac sabadellenc, la precipitació i els errors en la presa de decisions han continuat davant la bona defensa visitant. Helena Dalmases ha trencat la sequera, però Claveria des dels cinc metres ha acabat de tancar el duel amb el definitiu 7-12.