El KEIO CN Sabadell dona la sorpresa i guanya l'Atlètic Barceloneta

El cinquè cara a cara entre KEIO CN Sabadell i Zodiac Atlètic Barceloneta va canviar de color (14-15). Després de les quatre victòries dels mariners, els de Quim Colet van completar un partit molt seriós i complet a la Sant Sebastià per sumar els punts i aconseguir trencar la barrera psicològica contra els barcelonins amb el primer triomf en més de dos anys i mig.
Malgrat que els sabadellencs tenien les baixes sensibles de Kosta Averka i Jack Larsen, la rotació aquesta vegada va funcionar fins al final. La posada en escena va ser immillorable. Alberto Barroso va obrir el marcador de penal i Sergi Cabanas va trobar la seva millor versió golejadora per obrir escletxa des dels primers minuts amb tres dianes consecutives. A l'altra banda de la piscina, un immens Edu Lorrio mantenia el zero en la seva porteria, aturant fins i tot un penal a Bernat Sanahuja. Abans del final del primer període, Marc Valls i Alberto Munárriz van reduir la diferència (2-4).
Al segon quart, l'intercanvi de cops va afavorir els sabadellencs, tot i que el resultat es va continuar ajustant per moments. Pep Bonet obria el comptador tornant al +3, però Sanahuja i Alessandro Velotto responien. Roberto Valera, Cabanas i Òscar Asensio tancaven l'apartat golejador del KEIO abans del descans, mentre que Velotto, Vince Vigvari i Munárriz ho feien per als mariners (7-8), que fins i tot van tornar a desaprofitar una pena màxima al llançament d'Unai Biel, amb una altra intervenció del providencial Lorrio.
A la represa, Barroso de penal tornava a obrir escletxa, però els dos hongaresos, Gergely Burian i Vigvari, mantenien amb vida el Barceloneta. Asensio i una altra diana de Barroso situaven el 9-11 a les portes del darrer període. Asensio tornava a posar els tres gols de distància i Sanahuja responia abans d'un parcial definitiu. Es feia fort en defensa el CN Sabadell i l'encert en atac de Cabanas, Asensio i Barroso posava un decantat 10-15 a quatre minuts pel final.
Va aconseguir posar la por al cos dels de Colet el conjunt local amb una última embranzida en forma de parcial, amb gols de Valls, Chalo Echenique, Biel Gomila i Munárriz, però ja no va haver-hi temps per a la reacció. Amb aquest triomf sabadellenc, empaten al capdavant de la taula de la Divisió d'Honor masculina els dos protagonistes del duel i també el CN Barcelona, que va guanyar el Mataró, amb set victòries i una derrota. La pròxima cita del KEIO, no obstant això, serà a la Champions, el pròxim dimecres amb un duel decisiu per mantenir vives les opcions davant del Waspo Hannover a Can Llong.