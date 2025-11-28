L'Astralpool CN Sabadell rep l'Assolim Mataró amb la primera plaça del grup en el punt de mira

Els partits entre sabadellenques i maresmenques s'han convertit en un autèntic clàssic en els últims anys a les instàncies decisives de totes les competicions. En l'última final four disputada a Can Llong, de fet, es van jugar el títol continental. Sense ser definitiu, ni molt menys, aquest dissabte (12:15 h) es tornaran a veure les cares en un partit que pot marcar el transcurs del grup B de la Champions. L'Astralpool ha sumat cinc punts en les dues primeres jornades, després de la victòria per penals a Catània, amb polèmica perquè l'empat de l'Orizzonte va ser en un llançament que va entrar pel lateral de la xarxa, i el triomf en el derbi vallesà contra el Terrassa en l'estrena a casa d'enguany (13-9).
L'Assolim Mataró, per la seva banda, ha fet la plena després de dos partits. Va debutar amb una bona victòria a la piscina de l'Àrea Olímpica contra el conjunt terrassenc (8-11) i a la Joan Serra va superar l'Orizzonte (13-8) amb solvència fa algunes setmanes. Les de Dani Ballart van perdre pistonada amb el canvi generacional la temporada passada, en detriment del Sant Andreu, que va acabar sent campió d'Europa i, de fet, va ser l'encarregat d'eliminar les maresmenques en els quarts de final de la competició. Ara, amb un equip més fet, però jove torna a estar entre els candidats a lluitar pels títols.
Les joves Martina Claveria, Mireia Guiral, Mariona Terré o Queralt Bertrán són les grans esperances d'un equip que també ha sumat talent aquest estiu amb Clara Espar, Jewel Roemer o Emily Kearns, a més de mantenir peces experimentades en l'elit com Sílvia Morell, Clara Cambray o la italiana Silvia Avegno. Arribarà després de caure contra el Sant Andreu en lliga l'equip mataroní, dimecres passat per 11-13. Són terceres les maresmenques que també van caure en l'únic precedent de la temporada contra l'Astralpool en un duel que es va decidir als penals després del 10-10 en el temps reglamentari. Les sabadellenques també van disputar dimecres el seu últim duel abans del partit de Champions i també davant d'un dels rivals que estan en la competició: el Terrassa. Les de David Palma es van imposar per 10-14 i, aprofitant l'ensopegada del Mataró, són segones a la classificació de la Divisió d'Honor femenina.
El cinquè Barceloneta - KEIO CNS de la temporada
Mitja hora després que comenci l'enfrontament, el KEIO CN Sabadell arrencarà el seu partit de la jornada 8 de lliga davant d'un rival que ja s'ha trobat en quatre ocasions aquesta temporada: l'Atlètic Barceloneta (12:45 h). De moment, tots els enfrontaments han caigut del costat mariner. En el primer de competició regular, els de Quim Colet buscaran allargar els seus bons minuts a l'aigua i donar la sorpresa a la Sant Sebastià. Fins a la data, els sabadellencs han estat capaços de competir fins al descans, quan la rotació barcelonina ha acabat decidint. Tot això, a les portes d'un duel clau a la Champions el pròxim dimecres amb la visita del Waspo Hannover a Can Llong.