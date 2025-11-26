Calma tensa a la prèvia de l'Europa - CE Sabadell

El partit a fora del camp ja l'ha guanyat el Centre d'Esports. La trobada entre entrenadors prèvia al derbi català ha estat especialment accidentada. Una indisposició del tècnic de l'Europa, Aday Benítez, ha endarrerit la fotografia protocol·lària, inicialment en una hora i que ha acabat sent poc més de mitja. Segons fonts del club de la Vila de Gràcia, l'entrenador de Sentmenat estava amb vòmits des del matí, tot i que l'avís ha arribat passades les tres de la tarda, amb els mitjans de Sabadell camí del Nou Sardenya, lògicament.
Finalment, ha aparegut Benítez per complir la seva part de la feina i fer-se algunes fotos amb Ferran Costa. Amb cara de pocs amics i dient "no puc parlar, estic molt malament" ha abandonat l'estadi sense donar declaracions als presents. L'únic que ha parlat, per tant, ha estat l'entrenador del Centre d'Esports. "Tot el que ha passat fins ara no val per res. El més important és el partit de divendres. Haurem de fer moltes coses bé per poder treure alguna cosa positiva del Sardenya".
Curiosament, a l'estadi gracienc es donarà la circumstància que s'enfrontaran el segon equip més golejador i el menys golejat. "Tots dos començarem amb zero gols a favor i zero en contra. L'únic que serà determinant és el que fem al terreny de joc. Hem d'acumular mèrits i reduir demèrits per estar més a prop del triomf en un estadi que no coneix la derrota des de fa gairebé un any", afirma. Una de les graderies del Sardenya estarà ocupada pels seguidors arlequinats que es troben a les portes d'esgotar les 600 entrades disponibles. "Sento orgull i honor de venir amb l'escut del Sabadell i representar el club i la ciutat. La gent se senti identificada amb l'equip. Ens hem guanyat anar a tots els camps amb la capacitat de fer una bona feina. La comunió amb l'afició ens fa més forts", assegura el tècnic.
Un segon contra tercer carregat d'al·licients, en un camp peculiar en què sempre passen moltes coses i en un derbi català que promet emocions fortes. La temporada passada, els escapulats es van endur els tres punts amb un triomf per 2-1, però ara, menys de vuit mesos després, el Sabadell buscarà acabar amb la dinàmica positiva de l'Europa a casa, sense derrotes en tot el 2025. Quina ratxa caurà, la dels arlequinats en la 25-26 o la dels graciencs com a locals?