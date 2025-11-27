Sabadell estrena la pista de patinatge sobre gel: consulta els horaris

Sabadell inaugurarà aquest divendres, 28 de novembre, la pista de patinatge sobre gel, instal·lada als Jardinets fins al pròxim dimecres dia 7 de gener. Aquest dijous al matí, representants de diverses entitats i l'Ajuntament de Sabadell han inaugurat simbòlicament l'equipament, que des d'aquest divendres a la tarda ja podrà acollir els patinadors que es vulguin apropar a viure l'experiència en primera persona. "Continuem apostant per una activitat de caràcter nadalenc i, enguany, hem aprofitat que les condicions ambientals ho han permès i hem instal·lat gel real mitjançant aigua regenerada", ha exposat Josep Maria Manyosa, president de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, l'entitat organitzadora. Així, la pista de gel està feta d'aigua tractada, però no potable, que, mitjançant uns generadors d'electricitat congelen el terra i creen la capa glaçada. "Una vegada acabem la temporada de patinatge, farem servir aquesta mateixa aigua per regar el jardí", ha agregat.
La iniciativa, de caràcter publicoprivat, ha comptat amb la presència d'Andrés Cabello, director de BBVA de la Zona del Vallès Occidental, que ha celebrat "haver-se sumat a la iniciativa" i que la pista de gel se celebri "en un lloc tan emblemàtic". Per la seva banda, Lluís Matas, 5è Tinent d'Alcaldessa de l'Àrea de Promoció Econòmica, ha assegurat que "és un dels millors tresors que tenim a la ciutat i celebrem que es duguin a terme activitats lúdiques en aquest espai". A part, ha agregat que "volem ser la capital del turisme nadalenc, perquè és una de les visions que tenim com a Govern". Amb la novetat de la pista de gel autèntic, esperen superar els "15.000 visitants que van venir l'any passat" i, per aquest motiu, també s'han ampliat lleugerament les dimensions del recinte.
Com s'organitzarà aquest any i quins horaris hi haurà?
La venda d'entrades en línia a través de la plataforma Codetickets ja no estarà disponible, enguany. D'aquesta manera, ja no es durà a terme el sistema de reserves d'hores mitjançant una pàgina web, sinó que hi haurà dues casetes de fusta que atendran els visitants per ordre d'arribada. S'ha simplificat el procés i els visitants hauran d'esperar el seu torn per poder patinar. A la primera caseta s'hi vendran les entrades, a 9 euros, i seguidament es podran recollir els patins necessaris per començar la ronda, de 25 minuts cadascuna. L'espai tindrà un aforament limitat per garantir una experiència "segura i agradable" a qui patini. Els horaris tan sols seran de tarda, de moment, i, segon ha informat el mateix president, "d'aquí a uns dies s'ampliaran les hores de pista disponibles".
Els dies 28 de novembre i 4, 5, 11, 12, 18 i 19 de desembre, entre setmana i en temporada escolar, estarà obert de 16 a 20:30 h. Durant els caps de setmana (aquest que ve, els quatre de desembre i el primer de gener), l'horari serà d'11 h a 14 h i de 16 h a 20:30 h, i també seguirà aquest horari els dies entre setmana que hi ha vacances escolars. Finalment, els dies festius, no tindran tots el mateix horari, ja que anirà variant en funció del dia que cau: el 6 de desembre estarà obert des de les 11 h fins a les 14 h i des de les 16 h fins a les 20:30 h; 25 de desembre, tancat; i 26 de desembre, 1 de gener i 6 de gener, només de tarda (de 16 h a 20:30 h).