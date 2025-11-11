Quan serà l'encesa de llums de Nadal a Sabadell?

Un dels actes més esperats pels sabadellencs quan s'aproxima el Nadal, l'encesa de llums, ja té data: divendres 28 i dissabte 29 de novembre. Ja fa unes setmanes que la ciutat s'està posant a punt perquè llueixi de la millor manera durant la que, segurament, sigui la temporada que acull més gent a Sabadell. Així com ja es va dur a terme l'any passat, se celebrarà una triple encesa de llums el dia 28 de novembre i una altra a l'avinguda de Francesc Macià l'endemà. Començarà a les 18 hores al passeig de la Plaça Major, on es preveu una gran afluència i el protagonisme per a les figures sabadellenques de Nadal, liderades pel Llaminer. Després, la celebració es desplaçarà fins al nord, a la plaça del Pi, on es repetirà l'actuació per als veïns d'aquest sector de la ciutat a partir de les 19 h. Finalment, una hora més tard, a les 20 h, el botó es premerà a la plaça de la Creu de Barberà, al sud, perquè gairebé tots els racons de la ciutat quedin il·luminats. L'endemà, per acabar de completar la inauguració definitivament, l'Eix Macià acollirà la comitiva a partir de les 18 h, per tots aquells que no hi puguin assistir divendres o, fins i tot, vulguin repetir.
A més a més, aquest dijous, dia 13 de novembre, se celebrarà el primer acte oficial de presentació de la campanya nadalenca i es podrà seguir en directe a partir de les 19 h a través del Diari de Sabadell. L'acte serà presidit per l'alcaldessa de la ciutat, Marta Farrés, que anirà acompanyada de la resta de membres del consistori, representants d'entitats que participen de les activitats de Nadal, patrocinadors i col·laboradors. De totes maneres, però, tot i que serà un primer tastet de tot el que es presentarà aquest Nadal a Sabadell l'encesa oficial serà el tret de sortida oficial, així com ho és cada any.