Nadal

Un pessebre de Sabadell emergeix en plena 'selva'

La creació de l'agrupació local s'exhibeix en el plató del 3Cat

  • Pessebre que s'exposa a 'La Selva' de 3Cat
Publicat el 11 de desembre de 2025 a les 10:48

Francesc Bartolomé, com a president de l'entitat, i Quim Padrós i Rafael Vilanova, creadors de l'obra de l’Agrupació de Pessebristes de Sabadell, van presentar fa uns dies el pessebre que s'exposa durant aquest mes al plató del programa del 3Cat 'La Selva'. Un conill, una llebre, una guineu o un ase apareixen en l'escena, que va incorporant novetats durant les tardes en directe. El projecte va sorgir a través d'una ambaixadora de l'agrupació com Montse Barderi, tertuliana, que va fer de fil conductor. L'any passat, ja es va portar un pessebre petit. Ara, es dobla l'aposta.

L'agrupació està a punt de celebrar els 85 anys de vida, en un moment en què exhibeix la seva salut, en plena campanya nadalenca i amb més d'un centenar de socis. Per aquells que vulguin veure en directe les creacions a la ciutat, ho poden fer a l'exposició de l'Acadèmia Catòlica, al carrer de Sant Joan. La cita arriba a la 48a edició, marcada per la tradició, però també tocs de modernitat. Hi és des del 28 novembre i s'hi estarà fins al dimecres 31 de desembre del 2025. L'horari en dies feiners és de 17 a 20.30 hores. Els festius, la mostra es pot visitar de 12 a 14 i de 17 a 20.30 hores.

 

