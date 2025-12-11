ARA A PORTADA
Els metges es planten: “Creus que puc diagnosticar després de 15 hores fent informes, a les tres de la matinada?" Sergi Gonzàlez Reginaldo
El millor moment per conèixer de ben a prop els personatges de 'Somriu al Nadal' durant aquestes festes Jan Cañadell Puigmartí
Dos testimonis ratifiquen davant la jutgessa que Santi Laiglesia vivia al pis de Montse Careta Redacció
Un pessebre de Sabadell emergeix en plena 'selva'
La creació de l'agrupació local s'exhibeix en el plató del 3Cat