Nadal 2025 a Sabadell: Consulta els horaris i totes les novetats del Calendari d'Advent

Si hi ha una cita familiar indispensable durant la campanya de Nadal a Sabadell és el Calendari d'Advent. Després de l'encesa del 28 de novembre, a partir de l'1 de desembre, cada tarda es destapa un personatge de la ciutat a la façana de l'Ajuntament, en un acte genuí que reuneix centenars de famílies al voltant de la plaça del Doctor Robert.
Com cada any, el Llaminer serà l'encarregat d'obrir en directe totes les finestretes del Calendari 'Advent gegant. L'inici serà a les 18:30 h: la primera es descobrirà el dia 1 de desembre i la darrera el 24. Com altres anys, hi haurà dies amb sorpresa amagada darrere de cada història i alguna novetat en la posada en escena i la música que sonarà en l'espai. Aneu afinant la gola, el muntatge va començar a mitjans de novembre!
Aquest 2025, a més, s’instal·larà una pantalla gegant entre el Passeig i la plaça del Doctor Robert, des d’on es podrà veure en directe l'espectacle durant tot el mes, així com el Somriu al Nadal. Una mesura per combatre les grans aglomeracions que s'amunteguen per veure el xou.
La cançó del Llaminer serà el punt final de la trobada, deixant pas al moment de les fotografies. La Caseta del Llaminer –al racó del Campanar– també es renova, amb nova il·luminació i decoració, un arbre de Nadal de fusta i nous elements a l’hort que hi ha a la part posterior. A més, s’instal·laran dos nous photocalls amb vesc, un a la plaça del Mercat i un altre a la plaça del Gas.