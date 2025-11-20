Quan puc reservar la meva visita amb l'Ambaixador Reial de Sabadell?

Sabadell es torna a preparar per a una de les cites més esperades de les festes: la visita de l’Ambaixador Reial, impulsada per Sabadell Comerç Centre, que un any més vindrà a recollir les cartes dels infants destinades als Reis Mags d’Orient. L’estada manté el mateix funcionament que l’any passat, amb horaris ampliats, reserva d’entrades i activitats tant a la Casa Duran com a l’Hospital Taulí. Per conèixer l’Ambaixador a la Casa Duran caldrà, obligatòriament, reservar una entrada gratuïta. Les entrades es podran obtenir a partir del 10 de desembre a les 10 del matí a través del web de Sabadell Comerç Centre. Cada entrada permet l'accés d’un màxim de sis persones i els grups entraran cada deu minuts. Com a novetat, només es podrà fer una reserva per DNI i correu electrònic. Dins de la Casa Duran, les famílies faran un petit recorregut ambientat fins a arribar a l’Ambaixador, que rebrà personalment les cartes. Un ajudant s’encarregarà de segellar-les i dipositar-les en una bústia especial de Correus. També hi haurà un fotògraf professional per immortalitzar el moment.
Més de 27.000 places disponibles
L’Ambaixador Reial atendrà els infants del 26 de desembre al 4 de gener, tant al matí com a la tarda (d'11 h a 14 h i de 17 h a 20.30 h). L’única excepció serà el dia 26, que només hi haurà horari de tarda. En total, l’aforament màxim torna a ser de 27.780 persones, mantenint l'ampliació de l’any passat. Tot i la gran demanda, l’any passat gairebé un 30% de les famílies que havien reservat no van assistir a la cita. Per aquest motiu, Sabadell Comerç Centre insisteix que, en cas de no poder-hi anar, cal anul·lar la reserva a través del mateix web. “És un gest ràpid i permet que altres infants tinguin l’oportunitat de veure l’Ambaixador”, recorden des de l’entitat.
Arribada a la plaça Sant Roc
L’arribada oficial serà el 26 de desembre a les 12 h a la plaça Sant Roc. L’Ambaixador hi serà rebut per la presidenta de Sabadell Comerç Centre, Eva Fernández, i per representants municipals. Després del discurs, l’emissari saludarà els infants que s’hi apleguin mentre els patges recullen cartes. És el millor moment per a les famílies que no hagin aconseguit entrada per a la Casa Duran. Com és tradició, l’Ambaixador també visitarà els infants ingressats a la planta de pediatria de l’Hospital Parc Taulí. Enguany ho farà el 2 de gener, i els mitjans de comunicació rebran els detalls de la convocatòria properament.