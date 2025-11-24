El Llaminer visitarà tots els barris de Sabadell aquest desembre: consulta el calendari sencer

El Nadal a Sabadell donarà el tret de sortida el pròxim divendres dia 28 de novembre amb una triple encesa de llums al Passeig (18 h), a la plaça del Pi (19 h) i a la plaça de la Creu de Barberà (20 h); i dissabte 29, a l'Eix Macià (18 h). Una vegada hagi començat la celebració hi haurà desenes de propostes diverses arreu de la ciutat i una d'elles és la visita del Llaminer a tots els barris de la ciutat per oficialitzar l'arribada de la festivitat a la capital vallesana. El barri de Can Puiggener serà el primer a començar a celebrar el Nadal, dilluns dia 1 de desembre, amb una sèrie d’activitats a la plaça del Primer de Maig i amb l’encesa de l’arbre decorat. Les propostes inclouen el Tió de Nadal, acompanyat d’una xocolatada i de diverses actuacions de percussió i coral. La celebració començarà a les 17 h a tots els barris de Sabadell, a excepció dels de Can Puiggener i El Poblenou, previstes a les 16:30 h.
El calendari de festes als barris
El dimarts 2 de desembre el Nadal es traslladarà al carrer del Portal de la Floresta, al barri de Can Deu i, l'endemà, dimecres 3 de desembre a la plaça de la Sardana, al barri de Covadonga. Comptarà amb una cita molt especial, ja que se celebrarà l’acte d’encesa de l’Arbre de les Capacitats, que s’emmarca en la commemoració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. La festa inclou propostes culturals i activitats com danses, nadales, tallers, xocolatada, pintacares i el Tió de Nadal. Seguidament, El Poblenou, a les 16:30 h, rebrà el famós personatge a l'avinguda de Polinyà amb el carrer del Claustre el pròxim dijous 4 de desembre i Els Merinals, el dia 5 de desembre, a la plaça del Pla de l'Amor.
D'aquesta manera, hi haurà una successió de visites del mediàtic personatge de Nadal que s'estendrà fins al 19 de desembre. Al barri de Can Rull, es podrà veure el Llaminer al carrer de Sant Isidor, al costat del centre cívic, el dimarts 9 de desembre; a Torre-romeu, dimecres 10, a la plaça de Cristóbal Ramos; a Gràcia, a la plaça del Treball, el dijous 11 de desembre; a Can Llong (divendres 12 de desembre) al parc d'Odessa, davant del peatge de Cotlliure; a l'Eixample, (dissabte 13 de desembre) a la plaça de la Infància; al Parc del Nord, el dilluns dia 15 de desembre, davant de l'Estació dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya; a Espronceda i Campoamor, a la plaça de Picasso, dimarts dia 16 de desembre; a la Creu Alta, a la plaça de la Creu Alta, el pròxim dimecres 17 de desembre; a La Concòrdia, a la plaça de Sant Agustí el dijous 18 de desembre, i, finalment, a Les Termes, a la plaça de les Termes, divendres dia 19 de desembre.