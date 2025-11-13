Tot el que has de saber de Nadal 2025 a Sabadell: novetats, el Llaminer, horaris i tots els detalls

Sabadell es prepara per celebrar una nova campanya de Nadal amb una programació que s’estendrà per tota la ciutat, amb il·luminació, decoració, noves activitats i diverses novetats. I, com és habitual, amb el Llaminer i els seus amics com a mestres de cerimònies. Us recordem que l'inici oficial de la festivitat serà divendres 28 de novembre amb una triple encesa de llums al Passeig (18 h), a la plaça del Pi (19 h) i a la plaça de la Creu de Barberà (20 h); i el dissabte 29, a l’Eix Macià (18 h).
Aquest dijous, en un acte al Teatre Principal, es donen a conèixer totes les novetats d'aquest curs nadalenc. Prèviament a l'acte, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha assegurat que "Nadal s'ha convertit en un element identificador de Sabadell i una celebració consolidada a Catalunya". I les xifres ho demostren: l'any passat, entre totes les activitats, unes 300.000 persones es van apropar a la ciutat a gaudir de l'espectacle.
Agafa boli i llibreta: a continuació, et detallem tot el que et cal saber d'aquest Nadal 2025:
El Somriu al Nadal i el Calendari d'Advent, amb pantalla gegant
L’espectacle Somriu al Nadal, un dels actes principals de les festes, incorporarà dos nous personatges, cinc escenes i cinc cançons noves que es podran descobrir a partir del 27 de desembre i fins al 4 de gener. Com sempre, s'oferiran 7 passis diaris de matí i tarda (a excepció de dies concrets, com el 31 o l'1) i les noves cançons estaran disponibles a la plataforma Spotify. Abans, però, el Llaminer s'encarregarà d'obrir en directe totes les finestretes del Calendari d'Advent gegant de la façana de l'Ajuntament. Serà a la plaça de Doctor Robert cada dia a les 18:30 h: la primera es descobrirà el dia 1 de desembre i la darrera el 24. Com altres anys, hi haurà dies amb sorpresa amagada darrere de cada història.
Aquest any, com a novetat afegida, s’instal·larà una pantalla gegant entre el Passeig i la plaça del Doctor Robert, des d’on es podrà veure en directe el Somriu al Nadal i el Calendari d'Advent. Una mesura per combatre les grans aglomeracions que s'amunteguen per veure el show, sobretot durant els passis de nit.
Sant Roc lluirà el pessebre 360 i més decoració
A partir del 28 de novembre, a la plaça de Sant Roc es podrà visitar el Pessebre Gegant 360, obra de l’Agrupació de Pessebristes de Sabadell. La decoració nadalenca de l’edifici consistorial es reforçarà amb arbres dels desitjos a l’entrada, dos soldadets decoratius a la porta principal, nous llaços i il·luminació a les finestres del Racó del Campanar. Al voltant de l’Ajuntament també hi haurà cinc bústies de Nadal i una més al trenet del parc de Catalunya, on es podran dipositar les postals nadalenques.
Les postals de Nadal i el desplegable amb la programació completa es podran recollir a l’Oficina de Turisme i a diferents equipaments municipals.
La Caseta del Llaminer i dos photocalls nous
La Caseta del Llaminer –al racó del Campanar– també es renova, amb nova il·luminació i decoració, un arbre de Nadal de fusta i nous elements a l’hort que hi ha a la part posterior. A més, s’instal·laran dos nous photocalls amb vesc, un a la plaça del Mercat i un altre a la plaça del Gas.
Novetat especial: un espectacle d'aigua
Les fonts del Passeig de la Plaça Major oferiran un espectacle d’aigua, llum i música. De l’1 al 25 de desembre hi haurà tres passis diaris a les 18.50, 19.05 i 19.20 h. Ull viu: els dies 26, 27 i 28 de desembre i 2, 3 i 4 de gener els passis seran a les 20.30, 20.45 i 21 h.
Les enceses als barris... amb el Llaminer
Com l'any passat es mantenen les 15 festes de Nadal als barris, totes a les 17 h (excepte les de Can Puiggener i El Poblenou, que començaran a les 16:30 h). El Llaminer, amb l'ajuda de totes les famílies, encendrà l'arbre de cada barri amb un petit espectacle musical. Concretament, les enceses seran a Can Puiggener, Can Deu, Covadonga, El Poblenou, Els Merinals, Can Rull, Torre-romeu, Gràcia, Can Llong, Eixample, Parc del Nord, Espronceda-Campoamor, La Creu Alta, la Concòrdia i Les Termes.
La Fira Reial es manté com l'any passat
La Fira Reial permetrà veure les carrosses dels Reis d’Orient i conèixer l’univers de Ses Majestats abans de la Cavalcada. S’instal·larà a Fira Sabadell els dies 2, 3 i 4 de gener, amb horari d’11 a 13.30 h i de 16.30 a 20 h. L’accés serà gratuït i sense reserva prèvia.
FANSA, amb nova ubicació, i Fira de Santa Llúcia
La fira d'artesania FANSA estrenarà nou emplaçament, després de mesos d'estira-i-arronsa amb l'Ajuntament de Sabadell. S'ubicarà a la plaça de l'Imperial, del 12 de desembre al 5 de gener. Paral·lelament, la Fira de Santa Llúcia s’instal·larà a la plaça del Doctor Robert del 28 de novembre al 22 de desembre, amb el seu estil inspirat en els mercats de Nadal europeus. Conviurà amb l'espectacle diari del Calendari d'Advent i desmuntarà per donar pas a l'escenari del Somriu al Nadal.
La ciutat comptarà amb més de 700 elements d’enllumenat i una vintena d’arbres decorats. El Carrilet de Nadal tornarà a recórrer els eixos comercials, amb parades per pujar i baixar, i el Trenet del parc de Catalunya funcionarà amb decoració especial com a seu del carter reial.
L'Ambaixador i els carters reials
L’Ambaixador de Ses Majestats –enguany, Lluís Saus en substitució de Joan Iglesias– arribarà el 26 de desembre amb la col·laboració de Sabadell Comerç Centre. Es podrà visitar a la Casa Duran fins al 4 de gener, amb cita prèvia. A banda, els carters reials recolliran cartes a diferents punts de la ciutat: a l’Estació del trenet, amb la col·laboració de CEMFES, i als barris de Ca n’Oriac, Torre-romeu, Can Llong, Sol i Padrís i la Creu de Barberà, amb el suport de les associacions de comerciants.
El Carrilet ens porta a veure tot l'enllumenat
Una pista de gel, aquest cop real
A partir del 28 de novembre, la Fundació 1859 Caixa Sabadell posarà en marxa una pista de gel de 20 x 10 metres als Jardinets de la Caixa. La pista utilitzarà aigua regenerada, que després s’aprofitarà per al reg. Segons exposen, durant la nit el gel creixerà amb la rosada, de manera que en finalitzar l’activitat hi haurà més aigua que a l’inici. L'any passat la pista era sintètica i enguany serà de gel real. Els usuaris podran disposar de patins d’agulla i grampons per lliscar per la pista.
L'imprescindible Els Pastorets i altres activitats
Sense ells no seria Nadal. La programació inclourà les tradicionals representacions d’Els Pastorets, a càrrec del Teatre Sant Vicenç i de la Joventut de la Faràndula.
També se sumaran al calendari el concert de Veus Blanques amb el Cor del Conservatori i de l’Escola Sant Nicolau a la plaça de Sant Roc; el concert de Sant Esteve amb l’Orfeó de Sabadell a l’Església de la Puríssima Concepció i el Festival de Valsos i Danses, amb l’Orquestra Simfònica del Vallès a La Faràndula. Les biblioteques, museus i mercats acolliran també altres propostes culturals i d’oci.
La cavalcada, el colofó de les festes
El 5 de gener, la Cavalcada de Reis recorrerà els carrers de Sabadell amb el seguici de Melcior, Gaspar i Baltasar i els personatges locals nadalencs. Aquest Nadal, el seguici desfilarà de sud a nord de la ciutat.
Nadal i esport a Sabadell
La temporada també inclourà diverses activitats esportives impulsades per les entitats locals. El Topbàsquet Ciutat de Sabadell (Club Esportiu Escola Pia), el Memorial Manuel Luque – Àlex Gallardo (Club de Futbol Can Rull Rómulo Tronchoni), la trobada esportiva “Capaços de tot!” (Consell Esportiu del Vallès Occidental i escoles d’Educació Especial), la Cursa de Sant Esteve (Joventut Atlètica Sabadell) o la Cursa de Cap d’Any (We Run Team Vallès) seran alguns dels plats forts.
Accessibilitat i cues prioritàries en diverses activitats
S'han previst diverses mesures per garantir l’accessibilitat de les activitats. L’encesa de llums, el Somriu al Nadal i la Cavalcada disposaran d’espais reservats per a persones amb mobilitat reduïda o targeta acreditativa de discapacitat. A a més, una sessió diària del musical tindrà traducció a llengua de signes. A la Cavalcada hi haurà un tram amb baix impacte lumínic i sonor per a persones amb hipersensibilitat sensorial. Finalment, a la Caseta del Llaminer i al Carrilet de Nadal s'oferiran accessos preferents.