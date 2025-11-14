Si hi ha una tradició que fa Nadal és el pessebre gegant de la plaça de Sant Roc o la visita a l'exposició de l'Acadèmia Catòlica, al carrer de Sant Joan. Aquests dies, al local s'ultimen els detalls a contrarellotge per tenir-ho tot a punt. "Sempre acaba sortint", comenten diferents integrants, tacats de guix fins al bigoti, treballant en un dels elements que es podrà veure aviat en l'indret. Enguany, la cita arriba a una 48a edició molt especial per a Francesc Bartolomé, president de l'Agrupació de Pessebristes de Sabadell. "Tornem a estar al peu del canó, combinant-ho amb el pessebre de la ciutat", avisa des de la sala. El 28 de novembre ja hi haurà l'obra monumental al costat de l'Ajuntament i, dos dies després, al migdia, s'obre l'exposició al públic. Com cada any, segur que a última hora hi haurà corredisses i nervis per tenir-ho tot llest. "Hi ha gent que ha passat la nit fent coses fins pocs minuts abans d'inaugurar. Fins a altes hores de la matinada segur que hi haurà algú", confessa.
Després de vuit anys al capdavant de l'entitat cultural com a president i dotze a la junta, el col·lectiu ha obert un període de reflexió per estudiar un possible relleu en el lideratge. "Hem fet una feinada, creiem que positiva. Donant una projecció cap a la ciutat. Però mai he tingut una vocació d'eternitzar-me en els càrrecs i els canvis són saludables", expressa Bartolomé. El seu mandat s'acaba al març i, de moment, no hi ha res decidit. "És una agrupació molt viva i hi ha gent molt capaç. També incorporacions recents. No té per què ser un perfil com el que hi ha hagut aquests anys. És cert que ens hem convertit en un transatlàntic i la gestió, com passa en altres agrupacions culturals, és més complexa i obliga a més dedicació. Una projecció important demana encara més implicació", resumeix, orgullós de l'equip i una junta que veu cohesionada.
La passió pel pessebrisme es va construir de petit, a casa. El pare ja feia estructures de guix que, molts cops, anaven contra la neteja a la llar. Malgrat el petit desastre, allò va inocular un cuquet que ha explorat amb el pas dels anys fins a integrar-se a la junta fa més d'una dècada. "Portem més de 80 anys com a agrupació i l'arrel està llargament demostrada. Actualment, el món de Nadal ens ha posat de moda a tots els actors que en formem part. Això ens ha ajudat a tenir una visibilitat més important". Alhora, matisa, el món de l'associacionisme no està en un moment d'esplendor. "La societat és més individualista i hi ha més estímuls que mai, també tecnològics. Nosaltres intentem modernitzar el pessebrisme i que es vagi introduint aquest ingredient. Són discussions vives", narra sobre el context actual. El component religiós ha cedit terreny a un vessant més artístic del sector. En les noves incorporacions, es veu un aire més centrat en la manualitat i el disseny. "Els pessebres són una expressió popular molt rica. Tens arquitectura, pintura, arts plàstiques... Tot, dins d'un quadre en tres dimensions", destaca.
Les maquetes -i, en molts casos, també les figures- són fruit de l'enginy i les habilitats dels pessebristes. Avui, amb més d'un centenar de socis. Després de cada exposició, els decorats dels diorames es llencen i se'n recreen de nous. A partir del setembre, amb una dedicació molt més gran. "Molts cops, es parla que per tenir grans pessebres, calen almenys unes 300 hores invertides", apunta. La inspiració per saber com es pot executar materialment allò que un imagina pot arribar en qualsevol instant. Hi ha qui, admet, té pensada la proposta fa més d'un any, pendent de poder traduir-la físicament. "Sempre estem pensant. Són espais que mai són reals i tenen una mica de teatre", afegeix sobre l'esperit creatiu que es desperta.
La campanya nadalenca arriba aquest any amb un altre incentiu. Una peça de grans dimensions elaborada pels voluntaris de l'entitat s'exposarà al programa de tardes del 3Cat La Selva. L'element s'exhibirà al plató durant el desembre com a part de la decoració i cada setmana tindrà retocs. El projecte va sorgir a través d'una ambaixadora de l'agrupació com Montse Barderi, tertuliana, que va fer de fil conductor. L'any passat, ja es va portar un pessebre petit. Ara, es dobla l'aposta. "L'Agrupació Pessebrista i Sabadell seran presents durant tot el mes a TV3", ressalta. A més de la devoció pels pessebres, Bartolomé té altres aficions. És vocalista d'una orquestra de swing a Castellar, on una colla d'amics es reuneix els dimecres al vespre. "A part del món laboral, sempre hi ha una inquietud artística i cultural. Però tot són etapes. No es tracta d'eternitzar-nos", insisteix. El març farà 62 anys. Amb tota una vida a Sabadell, continua obrint noves finestres i fomentant la interacció. Ara, a les portes de l'inici d'una campanya que ha de traslladar als carrers la passió nadalenca de tota una institució.