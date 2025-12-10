Dos testimonis ratifiquen davant la jutgessa que Santi Laiglesia vivia al pis de Montse Careta

Dos testimonis han ratificat aquest dimecres davant la jutgessa de Sabadell que instrueix el cas per la mort d’Helena Jubany el 2001 que Santi Laiglesia, el principal sospitós del crim, vivia al pis de Montse Careta. Es tracta d’una de les germanes de Careta i de l’aleshores encarregat del manteniment de l’edifici, que, com ja van declarar en dues ocasions el 2021, han assegurat que el nom de Laiglesia figurava a la bústia del pis. L’home, a més, ha explicat que Careta li va trucar per incorporar Laiglesia al contracte de lloguer. Pel que fa a Santi Laiglesia, en presó provisional des del 28 de novembre, la seva defensa ha presentat un recurs d’apel·lació per demanar la seva immediata posada en llibertat.
A banda de la germana de Montse Careta i de l’encarregat del manteniment de l’edifici del número 48 del carrer de Calvet d’Estrella de Sabadell, on vivia Careta i d’on va ser llançada Helena Jubany, aquest dimecres al matí també ha declarat davant la jutgessa que instrueix el cas un dels organitzadors de la protesta contra el camp de golf de Torrebonica a la que Santi Laiglesia afirma que hi va assistir el 2 de desembre de 2001. Aquest, que ha estat el primer a declarar, ha reiterat, com ja va fer davant notari i als mateixos jutjats de Sabadell el febrer de 2021, que ni Santi Laiglesia ni cap membre de la Unió Excursionista de Sabadell (UES) –que va suspendre l'afiliació de l'investigat fa uns dies– van assistir a l’acte de protesta aquell diumenge als volts de les 11 del matí, poques hores després de la mort de Jubany. L’home ha recordat que a la protesta hi van assistir una vintena de persones i que cap d’elles recordava que Laiglesia hi participés.
Al seu torn, la germana de Careta ha repetit que visitava sovint la seva germana a Sabadell i que tenia claus del seu pis. Unes claus, ha recordat, que va haver de tornar perquè Laiglesia, després de reconciliar-se amb Montse Careta en un viatge a Mallorca, li ho va exigir a la seva germana com a condició per reprendre la relació. La dona ha explicat que a partir d’aquí va deixar de visitar tan sovint a la seva germana i que Laiglesia es va instal·lar al pis afegint el seu nom a la bústia. Que el nom de Laiglesia figurava a la bústia del pis de Montse Careta també ho ha confirmat qui l’any 2001 s’encarregava del manteniment de l’edifici. Aquest, a més, ha explicat que Montse Careta li va trucar per afegir el nom de Laiglesia al contracte de lloguer, tot i que finalment no es va fer.
Tots tres testimonis era la tercera vegada que declaraven. L’organitzador de la protesta contra el camp de golf ho va fer per primer cop davant notari per reobrir el cas i després en seu judicial el 2021. Els altres dos ho van fer inicialment davant la Policia Nacional i després als jutjats de Sabadell. La fiscalia ha considerat que com els seus testimonis es van fer abans que l’Audiència de Barcelona revoqués la reobertura del cas era necessari repetir-los per assegurar que es poguessin utilitzar per justificar l’obertura del judici. A tots tres testimonis se’ls ha llegit la declaració que van fer al mateix jutjat el mes de febrer de 2021 ratificant el seu contingut. Per les acusacions les seves declaracions han servit, d’una banda, per demostrar que Laiglesia vivia al pis de careta i, de l’altre, per demostrar que si va mentir quan va assegurar que va assistir a la concentració també ha pogut mentir sobre d’altres qüestions.
De fet, l'acusació particular ha presentat una pericial per desmentir que Santi Laiglesia assistís amb Careta, com ha assegurat, a un partit de futbol el divendres anterior a la mort d'Helena Jubany. Aprofitant que el partit va ser retransmès per televisió s'ha fet una anàlisi dels assistents sense que se'ls hagi pogut identificar.
Sol·licitud de llibertat de Laiglesia
La defensa de Santi Laiglesia va presentar aquest dimarts un recurs d'apel·lació davant l'Audiència de Barcelona contra la interlocutòria d'ingrés a presó dictat per la jutgessa que instrueix el cas. En el recurs, s'argumenta que els indicis de participació de Laiglesia han estat valorats anteriorment i que el cas ha estat arxivat en diverses ocasions. Sobre la presència d'ADN de Laiglesia al jersei de Jubany, a l'escrit es recorda que durant la investigació s'han fet diverses proves amb resultats molt diversos i que la mostra detectada a la peça de roba és compatible amb el contacte que poden tenir dos amics que es trobaven sovint com a membres de la UES. Sobre el risc de fuga, es recorda que Santi Laiglesia ha comparegut sempre que se l'ha citat i que, com s'ha acreditat, és una persona arrelada a Catalunya familiar i laboralment.
Prova cal·ligràfica
A petició de la fiscalia, aquest divendres es farà una prova cal·ligràfica a Laiglesia per determinar si va escriure part dels missatges anònims que va rebre Helena Jubany i que la Policia Nacional atribueix a Xavi Jiménez, també investigat a la causa.