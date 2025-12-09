ARA A PORTADA

Sabadell

VÍDEO | El Llaminer visita els més petits del Parc Taulí de Sabadell: "Avui és un dia molt especial!"

El personatge de Nadal per excel·lència a Sabadell ha passat el matí amb infants de la planta de pediatria i adolescents de l'UCA

  • El Llaminer amb dos infants ingressats al Parc Taulí -
Publicat el 09 de desembre de 2025 a les 15:22
Actualitzat el 09 de desembre de 2025 a les 15:28

Coincidint amb les celebracions de Nadal, aquest matí el Parc Taulí ha tornat a rebre una visita ben especial: la del personatge més dolç de Sabadell, el Llaminer. La seva ruta ha començat a la Unitat de Crisi d’Adolescents, on l’esperaven els nois i noies més grans. Allà l’han rebut amb una cançó i li han ensenyat l’espai decorat per aquestes festes. Tot seguit, el Llaminer s’ha desplaçat fins a la planta de pediatria per saludar els infants ingressats. Han pogut conversar amb ell i explicar-li quins desitjos i regals esperen per aquest Nadal.

Encesa de llums de l'arbre de Nadal del Taulí 

Precisament, la setmana passada els nens i nenes de l’Escola Samuntada van donar el tret de sortida a les festes de Nadal del Parc Taulí amb la seva música i alegria. Abans de la tradicional encesa de les llums de l’arbre de Nadal, els alumnes van interpretar diverses nadales guarnits amb elements festius.  A la cerimònia també van participar-hi representants de l'hospital i de l'Ajuntament de Sabadell. 

  • L`encesa de l`arbre del Taulí

 

Notícies recomenades