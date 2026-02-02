L’any comença amb canvis en les lleis sobre l’habitatge

El 2026 ha començat amb diverses novetats sobre la normativa aplicable al sector immobiliari, tant a escala local com catalana i espanyola. Tot i així, la realitat continua arrossegant problemes estructurals que des de la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i Comarca, el seu gerent, Miquel Àngel Vicente, creu que no s’estan abordant, es cronifiquen i empitjoren: “les mesures carreguen i castiguen el sector privat per manca d’acció del públic durant molts anys”, assevera. El sabadellenc afegeix que “el lloguer se l’estan carregant definitivament” perquè “s’està regulant absolutament tot” i reclama “mesures efectives” per incrementar la construcció d’habitatges, amb iniciatives com alliberar sòl, fomentar més obres amb protecció oficial i sense, reduir càrregues administratives i donar seguretat jurídica amb un marc normatiu estable i lluitar contra les ocupacions delinqüencials. Davant l’onada de noves regulacions, Miquel Àngel Vicente augura que “més càstig només agreujarà el problema”. El Sindicat de Llogateres, per la seva part, va celebrar l’aprovació de la llei reguladora del lloguer temporal i d’habitacions que havia impulsat el propi sindicat.
Lloguer temporal i d’habitacions
El Parlament de Catalunya va aprovar el desembre la llei que regula el lloguer de temporada i d’habitacions. El document també inclou la creació del Registre de grans tenidors i de la Comissió de Supervisió de Contractes d’Arrendament d’Habitatge, que reforça la inspecció i declara els inspectors agents de l’autoritat. Finalment, la llei també contempla l’increment fins al 50% de la reserva de sòl de protecció pública en nous planejaments. Sobre el lloguer de temporada o d’habitacions, si l’habitatge és d’un gran tenidor (que té cinc o més domicilis) a partir d’ara s’aplica la regulació dels preus que fixa l’índex de referència estatal, mentre que en els habitatges de petits tenidors, el preu dels nous contractes sigui el del contracte anterior incrementat amb l’IPC. Per assegurar el compliment de la normativa, s’ha creat la Comissió de Supervisió, un cos que tindrà un centenar d’inspectors amb capacitat d’imposar sancions de fins a 900.000 euros les infraccions del topall del preu del lloguer o d’informació com la renda del contracte anterior. Per la seva part, el Sindicat apunta que “necessitem un control proactiu, sancions i un Govern que faci valer la sobirania del Parlament per garantir que la regulació és real i efectiva”.
Bonificacions de l’IRPF
D’altra banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat la bonificació del 100% de l’IRPF sobre els rendiments nets del lloguer d’habitatge habitual. Una mesura pendent d’aprovar-se definitivament. Segons va detallar Sánchez, cal aplicar “incentius” perquè tots aquells propietaris que renovin els seus contractes de lloguer ho facin sense apujar el preu als inquilins. En aquest sentit, va recordar que enguany molts ciutadans hauran de renovar els seus contractes que van signar sota la “contenció de preus” que es va aplicar durant la pandèmia de coronavirus. “El que volem és posar tot allò que estigui a les nostres mans al servei que aquestes renovacions de lloguer es facin sense un increment dels preus”, va ressaltar.
Recàrrec de l’IBI als pisos buits
A Sabadell, l’Ajuntament va aprovar al ple de gener el Pla local d’habitatge 2025-2030, que planteja una mesura com és incrementar un 50% el càrrec de l’IBI pels pisos buits a partir de 2027. Una mesura que es pretén tirar endavant amb l’elaboració d’un registre de llars buides a partir de dades com el consum elèctric i d’aigua. Vicente es mostra expectant davant d’aquesta mesura i “esperarem prudentment a veure com acaba sortint”. Una opció que creu que pot estar sobre la taula és que aquest recàrrec vagi dirigit a grans tenidors.
A banda, continua vigent una altra mesura anunciada l’any passat per la Generalitat: el Préstec Emancipació. Són préstecs que cobreixen fins al 20% de l’import menor entre la taxació i el preu de compta d’un habitatge. El 80% restant l’aporten les entitats financeres adherides a la iniciativa. És una opció a l’abast de joves que tinguin entre 18 i 35 anys, inclosos, en el moment de la sol·licitud. Els habitatges que es comprin amb aquesta fórmula passaran a ser de protecció oficial (HPO) amb caràcter permanent i, en cas de vendre’s, el preu màxim haurà de ser el de compravenda incrementat amb l’IPC.