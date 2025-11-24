El problema de l'accés a l'habitatge es prioritari pel 31% dels catalans

L’accés a l’habitatge segueix encapçalant el llistat de problemes més importants dels catalans en la tercera onada de l’any del Baròmetre d’Opinió Política (BOP) del CEO. Segons l’enquesta ja és la principal preocupació de gairebé un terç de la ciutadania (31%), deu punts més que abans de l’estiu i a molta distància del segon ‘problema’, que és la immigració. A més, es tracta d’una preocupació transversal, ja que totes les franges d’edat consideren l’habitatge el problema més important de Catalunya actualment, sent el grup de 25 a 34 anys el que l’assenyala més majoritàriament (el 44%). Només els simpatitzants de Vox i Aliança Catalana situen en primera posició un altre tema, concretament la immigració.
Ja fa un any que l’accés a l’habitatge apareix com la primera preocupació dels catalans als successius Baròmetres del CEO. Des del novembre de l’any passat, en què un 20% dels enquestats el situaven com el problema més important de Catalunya - superant ja qüestions com la immigració, la insatisfacció amb la política o el funcionament de l’economia- el tema ha seguit escalant i ara ja supera el 30% (20 punts més) i està a molta distància del segon problema més destacat (la immigració, amb un 10%).
Segons l’enquesta realitzada entre el 13 d’octubre i l’11 de novembre de 2025 a 2.000 persones majors d’edat, no hi ha franja poblacional que no percebi l’habitatge com el principal problema. Ho creuen els més joves (el 33%) i els més grans (el 24%), i amb més intensitat les persones d’entre 25 i 34 anys (44%), que són les que més directament han de lidiar amb l’accés a un habitatge. Però fins i tot en franges d’edat més avançades, entre els 35 i els 64 anys, més del 30% també té clar que aquest és el primer problema de Catalunya.
Els únics que es desmarquen d’aquesta percepció són els simpatitzants de Vox i Aliança Catalana, pels quals la immigració és el més preocupant, amb un 26% i un 29% de respostes, respectivament. Precisament, el CEO torna a preguntar per la conveniència d’aplicar “cordons sanitaris” per excloure els extremismes, una opció que rep el 43% de suports i l’oposició d’un de cada quatre enquestats (el 25%).
“Massa immigració”, però “molt valuosa”
En conjunt, la immigració és el segon problema principal percebut per la ciutadania avui en dia, segons l’enquesta del CEO, però molt lluny del primer. Així l’identifica un 10% de la població (envers el 31% que escull l’accés a l’habitatge). Després venen la inseguretat ciutadana (9%), la insatisfacció amb la política (8%) i la Sanitat (6%).
Amb relació a la immigració, hi ha una percepció estesa (68%) que “s’ha perdut el control” de l’entrada de persones migrants al nostre país, així com que “hi ha massa immigració” (el 60%) i, alhora, que “s’estan perdent les tradicions que definien la nostra cultura” (67%).
Això no obstant, aquestes posicions conviuen amb la percepció també estesa -d’un 60% de la població- que la immigració fa una contribució “molt valuosa” a l’economia, i d’un altre 58% que creu que sense ella el futur de Catalunya seria pitjor.
Els joves de 18 a 24 anys apareixen com els més contraris a la immigració -són els qui més pensen que n’hi ha massa i els qui menys creuen que el futur serà pitjor sense ells.
Divisió sobre reforçar les capacitats militars
En un altre ordre de coses, gairebé la meitat dels enquestats en aquest Baròmetre creu probable que la Unió Europea (UE) pugui “ser atacada”, i també una meitat de la població aposta pel reforçament de les capacitats militars europees (davant un altre 45% que ho veu poc o gens necessari).
Pel que fa a la consciència sobre la pobresa i les desigualtats socials a Catalunya, més d'un 40% de les persones creu que reduir la pobresa i desigualtats socials hauria de ser la prioritat del Govern.