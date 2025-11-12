Núria Rubiella, l’organitzadora d’espais que porta calma a les llars

La sabadellenca Núria Rubiella ha fet de la seva passió el seu negoci. La sabadellenca treballa com a organitzadora d’espais, una figura poc coneguda, però molt necessària per a algunes persones. Des del seu perfil a Instagram, @tuvida_en_orden, ajuda famílies, parelles i tota mena de gent que vol recuperar el control del seu entorn. A més, Rubiella defensa que no només posa en ordre els espais, sinó que la seva feina va més enllà i proporciona calma mental als seus clients.
“Vaig descobrir que ordenar m'ajuda a calmar el soroll interior. Quan m’hi posava, era com si també endrecés els meus pensaments”, explica en una conversa amb el Diari. Aquest va ser l’inici del procés de convertir un hàbit personal en una professió. Durant la pandèmia va perdre la seva feina i va ser quan va veure l’oportunitat d’investigar. “Vaig buscar a Google i vaig veure que existia la feina d’organitzador professional. Vaig tenir clar que allò és el que volia fer i que la meva vocació és ajudar a les persones”, recorda l’organitzadora.
Actualment, Rubiella treballa principalment a llars particulars. S’encarrega d’endreçar tots els espais de la casa, ja sigui armaris i vestidors, que són els més comuns, o cuines i lavabos. A més, la seva feina també inclou fer canvis d’espai, com per exemple transformar un dormitori en un despatx. A banda de la llar, també ha tingut feina en oficines i locals, Rubiella explica que “el tema dels negocis va començar un dia a una perruqueria quan em van ensenyar el magatzem. Jo quan veig una habitació plena de coses, em brillen els ulls perquè m’encanta veure el potencial que hi ha darrere del desordre, llavors, els vaig oferir la meva ajuda”. A través d'Instagram comparteix consells, vídeos i imatges d’abans i després que mostren el poder transformador que assegura que pot aconseguir gràcies a l’ordre.
Tot i que la seva feina aporta molts beneficis als clients, com la reducció d’estrès, l’estalvi de temps o una millor convivència familiar, l’organitzadora destaca la calma mental i assenyala que “les persones estem molt acostumades a acumular, però la veritat és que per trobar la calma necessitem veure poques coses”. Per a Rubiella, ordenar és molt més que plegar roba, és un procés profund, sobretot quan es tracta de la llar, per la qual cosa subratlla que “quan entres a casa d’algú, entres a la seva intimitat”. Moltes vegades, diu, el desordre extern és un reflex d’un conflicte intern i per això la seva feina va més enllà d’endreçar. Les compres compulsives poden significar alguna manca emocional, i la dificultat de llençar objectes o roba pot ser, en realitat, dificultat de deixar anar records del passat. “Durant tot el procés parlo amb els clients sobre la seva vida. Llavors, treballo en els espais, però també tracto amb els seus sentiments. La gent tanca una porta i es desprèn de molta càrrega emocional en aquest transcurs”, reflexiona Rubiella.