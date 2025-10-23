COAC i Cateb inicien les obres de la nova seu

Les delegacions del Vallès Occidental del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC) i el Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona (Cateb) han iniciat aquest mes d’octubre les obres de la nova seu compartida que tindran i que preveuen que obri les portes el 2026, al carrer de la Rasa, en ple centre de Terrassa.
Amb aquest nou emplaçament, les dues delegacions apropen els serveis a tècnics i ciutadania en general, amb una ubicació al centre de la ciutat vallesana gràcies a la qual volen afavorir un impacte més directe a la societat. Actualment, les instal·lacions de què disposen estan ubicades al Vapor Universitari.
El canvi de seu “obeeix a l’estreta col·laboració que està tenint lloc, ja des de fa anys, d’ambdós col·legis en la Intercol·legial Tècnica del Vallès, un fet que afavoreix i facilita les gestions de l’exercici professional compartides entre arquitectes tècnics i arquitectes, i tant de bo signifiqui un precedent en el sector”, segons remarquen en un comunicat conjunt.
Projecte Viandox
El projecte guanyador de l’adequació de la nova seu s’anomena Viandox. El signa el despatx RGA Arquitectes format pels arquitectes terrassencs Xavier Ruscalleda Morell i Bartomeu Busom Masjoan, els arquitectes tècnics Emilio Sanchiz Rodriguez i Josep M. Fosalba Julià i els col·laboradors de l’equip, Jaume Balanya Lladó i Pau Giro Castelló. Ara, l’equip comença a reconvertir l’edifici obra de l’arquitecte Juli Capella.
L’edifici, en forma de V, ple de vidre i molt lluminós, té una superfície útil de 630 metres quadrats repartits en dues plantes. RGA Arquitectes hi proposa una distribució flexible que serveix tant pel dia a dia segons les necessitats d’ús, com per a ocasions especials. Un gran moble de fusta a cada pis amb la mateixa forma de V servirà per distribuir els espais i de magatzem. També s’està millorant l’eficiència energètica de la façana sud.
El COAC i el Cateb s’ubicaran a la primera planta, amb despatxos i espais polivalents per a cadascun i, a compartir, una sala de juntes, una sala de formació a l’espai central i zones de magatzem i descans.
Al concurs s’hi van presentar inicialment dinou propostes, dels quals se’n van admetre dotze i se’n van triar sis per a la fase final.