Els micropisos, a l’alça: fins a 280.000 euros

La societat canvia, els pisos canvien. És la síntesi de la realitat que viu el mercat immobiliari de Sabadell i, principalment, de les grans ciutats, on els habitatges que generalment tenien quatre habitacions als anys 70 ja no són els que més es busquen i les noves generacions opten per pisos o micropisos, d’entre 40 i 60 metres quadrats amb una o dues habitacions, tenint en compte que el mínim que es pot construir són 36 metres quadrats útils, inclosos sala d’estar-menjador, cuina i bany.
La gestora comercial de la immobiliària sabadellenca Nova Finca Neus Pavon assenyala que “són pisos que tenen molta sortida per aquells que es vol independitzar sols, gent que se separa o, també, per un tema de pressupost”. D’aquí a menys d’una dècada, el 2024, una de cada quatre llars vallesanes serà unipersonal, segons les tendències demogràfiques que recull l’escenari mitjà de l’Idescat. I aquí cal tenir en compte també que l’esperança de vida de les dones és més alta que la dels homes.
En aquesta línia, el gerent d’Exes Sabadell Centre, Josep Marín, també constata que hi ha un canvi de tendència “a fer els pisos més petits, de dues i tres habitacions. D’una sempre n’hi ha algun en les noves promocions per solters o inversors, i ha disminuït la construcció de quatre habitacions pel canvi de tendència de la societat”. Entre els requisits que busquen els compradors, Neus Pavon subratlla que “en la llista de desitjos, que hi hagi una sortida hi és sempre, per a molts és imprescindible per davant del pàrquing o un segon lavabo”.
En xifres, la realitat és que habitatges de 45-50 metres quadrats amb dues habitacions, de segona mà, parteixen d’uns 100.000 euros a portals d’internet i les ofertes poden créixer fins a pràcticament 278.000 euros per un pis d’obra nova de 50 metres quadrats útils en primera planta exterior de dos dormitoris al Centre (a 10 minuts caminant de l’Ajuntament). Impostos a banda en tots els casos.
N’hi ha de més econòmics? Sí, però estan ocupats il·legalment, necessiten una gran reforma o no tenen cèdula d’habitabilitat. En el cas dels ocupats de forma il·legal, “el problema és que és una situació molt delicada”, assenyala el gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i Comarca, Miquel Àngel Vicente, que explica que “com a Cambra voldríem tenir un paper en la intermediació dels conflictes, però normalment l’inversor no vol negociar i qui hi viu tampoc té capacitat de pressionar”.