L’Embarcador del Parc Catalunya s'acomiada d'una etapa històrica

L’Embarcador del Parc de Catalunya ha viscut aquest diumenge 1 de febrer un dels seus moments més emotius. El popular establiment, punt de trobada de generacions de famílies, parelles i amics, posa fi a gairebé tres dècades de gestió de Domènec Melé al capdavant de la icònica terrassa. La concessió municipal ha estat adjudicada a un nou operador després d’un concurs públic que ha respost, segons fonts municipals, a criteris econòmics. La nova concessió inclou tant el bar com l’annex de les barques, així com la subrogació dels treballadors actuals. El pròxim dia 4 es farà l’entrega de claus al nou responsable.
Un comiat ple de records
L’últim servei no ha estat un dia qualsevol. Clients de tota la vida s’han acostat expressament per acomiadar-se, abraçar el propietari i compartir records. "Em sento feliç, content d’haver fet bé les coses, d’haver donat un bon servei i de veure que tothom està content", expressa Domènec Melé. "Tothom em felicita, tothom em diu adéu i em recorda els bons moments viscuts aquí", explica.
El gerent sortint reconeix que el comiat ha estat intens: "Clar, són 28 anys i la gent s’apropa, t’abraça, et comenta records… hi ha clients que han vingut tota la vida, persones que han organitzat activitats aquí, música en directe… fins i tot una senyora en situació terminal que ha vingut expressament a acomiadar-se. Tot ha estat molt maco, molt emotiu".
Malgrat la tristesa pel final d’una etapa, Melé ho té clar: "Nosaltres hem complert, hem fet el servei que havíem de fer. Ara arriba una altra etapa en la qual nosaltres ja no hi serem".
Entre els assistents a l’últim servei hi ha Conchita Castellano, clienta habitual des de fa més de quinze anys. “Per mi acudir a l'Embarcador sempre ha estat una experiència meravellosa, és com el meu apartament i el mar", explica emocionada. "És un espai on sempre respiro natura i he tingut uns acompanyants molt bons i carinyosos, que m’han brindat sempre la seva amistat", detalla.
També Ana Moyano, una altra clienta habitual, destaca el vincle amb l’espai: "Vinc molt aquí perquè m’encanta, és molt bonic, i tant el propietari com els treballadors són genials. La veritat és que m’ho passo molt bé".
Els treballadors de l’establiment també han viscut el comiat amb sentiments contradictoris. Max Buxó, cambrer de l’Embarcador des de fa tres anys, explica que la majoria de la plantilla continuarà amb el nou operador. "Alguns han demanat la baixa perquè ja volien marxar, però la majoria continuem", assenyala.
Per a ell, veure tants acomiadaments ha estat especial: "És molt bonic, perquè al final és una experiència que hem viscut molts. Jo venia aquí de petit amb la família i els amics, i ara he estat treballant aquí. S’acaba una etapa i en comença una de nova".
Buxó subratlla la importància de l’espai per a la ciutat: "Això diu molt d’aquest lloc per a Sabadell. És un espai on venen totes les famílies, un lloc molt bonic del Parc Catalunya, on s’hi viuen i s’hi celebren experiències molt especials".
Entre els seus records, en destaca un de molt concret: "La Festa Major, el dia del concert de Juan Magán. Estava ple a vessar, no et podies ni moure. Són dies màgics que aquí només passen un cop a la vida".