La Crida denuncia l’abandonament de la Casa Grau i rebutja la seva concessió al Banc Sabadell

La Crida per Sabadell ha denunciat l’estat de degradació de la Casa Grau i ha criticat la intenció del govern municipal del PSC de cedir-ne la gestió al Banc Sabadell mitjançant una concessió en un acte celebrat aquest diumenge 1 de febrer a la plaça del Gas, on van exposar el seu posicionament davant el futur d’un edifici patrimonial situat al centre de la ciutat.
Segons el portaveu del partit, Oriol Rifer, la Casa Grau és "patrimoni de la ciutat que es va degradant" mentre col·lectius socials i culturals reclamen espais per desenvolupar-hi activitats. Rifé va assenyalar que cal decidir si es gestiona col·lectivament o si es posa "en mans d’un sol actor privat".
"El PSC vol fer una concessió al Banc Sabadell que implica perdre tota la sobirania sobre aquest espai", va afirmar, afegint que, a dia d’avui, "no hi ha projecte ni concreció sobre què hi passarà". Segons La Crida, la manca d’un conveni clar impedeix conèixer quins usos tindrà l’edifici i quin paper hi tindrà la ciutat.
El portaveu també va comparar aquesta situació amb altres equipaments, com el Museu del Gas, gestionat per Naturgy, i va criticar que el govern municipal prioritzi un model de "ciutat aparador" en detriment del teixit cultural popular i de barri.
També present en l'acte, Guillem Fuster, regidor de la Crida per Sabadell, va voler recordar el valor patrimonial de la Casa Grau. "Aquest edifici és un reflex de la història de Sabadell", va explicar, destacant que va ser propietat de famílies vinculades a la indústria tèxtil i que posteriorment va acollir centres educatius com l’escola Ribatallada i l’escola Carme Simó. Segons Fuster, l’estat actual de l’edifici exemplifica "com s’està maltractant el patrimoni a la ciutat".
Davant d’aquesta situació, La Crida defensa una proposta alternativa per a la Casa Grau. Fuster i Rifer van recordar la moció que van presentar el setembre de 2024 que planteja transformar l’edifici en una Casa de la Cultura i de la Llengua, vinculada al Consorci de Normalització Lingüística, amb l’objectiu de convertir-la en un centre de dinamització cultural i lingüística de ciutat.