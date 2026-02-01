“Caldria revisar la normativa de sorolls”

EL TEU DEFENSOR
El D.S. està compromès amb tu. En moments d’incertesa, el periodisme és més necessari que mai. Per aquest motiu, hem engegat aquesta nova secció, pensada per i per a vosaltres. Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes, suggeriments o reclamacions. Volem conèixer el teu cas i buscar-hi una solució plegats. Cada dissabte, rebrem les vostres històries. Tu ho expliques, el D.S. respon. Ens pots contactar per correu electrònic a mordonez@diaridesabadell.com
La Glòria, una veïna de Sabadell, ha fet arribar al Diari la seva queixa a causa “d’un soroll constant” procedent d’un “generador” instal·lat a l’habitatge veí. Segons explica, el soroll –i especialment la vibració– es manté durant tot el dia, especialment durant la nit, i li impedeix “dormir més de dues hores seguides”. Malgrat haver parlat amb el veí i haver recorregut a totes les vies administratives —policia, Ajuntament, Diputació, Síndic de Greuges i jutjat—, la situació no s’ha resolt. “Em trobo en una situació d’indefensió com a ciutadana”, denuncia, assegurant que la seva salut, descans i qualitat de vida s’han vist greument afectats.
Malgrat que el soroll no supera els límits legalment establerts –i, per tant, no és sancionable ni obliga a cessar-ho— la veïna considera que s’haurien de revisar els límits legals, especialment en les persones considerades PAS (persones altament sensibles). En aquest sentit, reclama que la Generalitat sigui més estricte amb els límits legals de decibels, ja que els mínims actuals —30 decibels— “no són suficients” per garantir el descans d’algunes persones. “Faig aquesta crítica per visibilitzar una realitat que segurament molts veïns de Sabadell poden estar patint aquesta situació, quan les normatives existeixen però el ciutadà queda desprotegit”.
"No supera els límits"
Fonts municipals sostenen que l’Ajuntament “ha fet un seguiment exhaustiu d’aquest cas”. Des de l’Ajuntament, expliquen que d’una banda, tècnics de la Diputació de Barcelona van mesurar els nivells de soroll tant a l‘interior com a l’exterior de l’habitatge i “en cap cas se superen els nivells establerts a la normativa i així s’ha notificat a la veïna”. D’altra banda, “el servei de Mediació municipal va fer una trobada voluntària entre ella i el veí que suposadament fa els sorolls, sense que arribessin a cap acord”, exposen fonts municipals.
Des del Diari de Sabadell us volem recordar que podeu fer arribar les vostres peticions i denúncies a l’Ajuntament a través de l’aplicació Sabadell Espai Públic. També us volem recordar que podeu contactar amb el síndic municipal de greuges, Josep Escartín.