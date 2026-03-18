Lideratge empresarial, social i formatiu als Flocs de Llana

El Gremi de Fabricants ha reconegut aquest dimecres amb el Floc de Llana 2025 el Banc Sabadell, l’empresa tèxtil Tints Industrials Moix (Timsa S.A), la Fundació Eveho i l’Escola Superior de Disseny ESDI, amb motiu de la celebració de Sant Sebastià, el patró de l’entitat sabadellenca. Quatre exemples locals de continuïtat, innovació i compromís amb el territori, en un acte presidit pel secretari d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, Juli Fernández, de l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, així com d’una àmplia representació del teixit econòmic, empresarial i social de Sabadell i del Vallès Occidental.
En paraules del president del Gremi de Fabricants, Esteve Gené, ha destacat l’impacte de la digitalització i la intel·ligència artificial, que —segons ha recordat— davant els presents estan transformant l’economia a gran velocitat. Tot i això, ha reivindicat la capacitat d’adaptació del teixit empresarial: “Els reptes no ens espanten. L’empresari està acostumat a afrontar dificultats amb enginy”. També ha apuntat que les noves generacions aporten valors que obliguen a repensar el model productiu: més conciliació, més sensibilitat ambiental i una exigència creixent de responsabilitat social per part de les empreses.
Per la seva part, el secretari general d’Economia i Finances, Juli Fernández, ha posat en valor el pes històric del Gremi de Fabricants i la seva contribució al desenvolupament econòmic del país, tot recordant que Catalunya —i especialment el Vallès— continua sent un motor econòmic clau, però advertint que “cal garantir que la prosperitat arribi a tothom”. En la seva intervenció, l’alcaldessa Marta Farrés ha reivindicat el moment actual de la ciutat, defensant que “som una ciutat dinàmica, ambiciosa i cohesionada”. Alhora, Farrés ha insistit que Sabadell no només té un passat industrial potent, sinó també un present i un futur prometedor. En aquest sentit, ha fet una crida als presents a posar en valor els èxits col·lectius i a mantenir la confiança en el potencial de la ciutat.
En el torn dels premiats, l’empresària Rosvi Moix, segona generació de Timsa, companyia amb una trajectòria de més de mig segle vinculada al tèxtil llaner, ha explicat que les cinc dècades han estat marcades per l’adaptació constant i la sostenibilitat, destacant el valor emocional del premi: “Té un valor molt especial perquè ve del mateix sector”. Alhora, Moix ha posat l’accent en la necessitat de facilitar la tasca de les empreses, reclamant una administració més àgil i propera: “si la indústria funciona, el territori també prospera”.
Des de l’ESDI, el president de la Fundació del Disseny Tèxtil (FUNDIT), Carles Casanovas, entitat fundadora de l’Escola Superior de Disseny ESDI, ha assegurat que el premi rebut té un simbolisme institucional, que reforça el vincle històric entre indústria i disseny, defensant que “el disseny no és només estètica, sinó una eina estratègica per a la competitivitat”.
Ferran Rodríguez, director de la Fundació Eveho, ha celebrat que el reconeixement provingui del món empresarial, interpretant-lo com una mostra de sensibilitat social. Alhora, ha recordat que “el tercer sector és imprescindible per al benestar col·lectiu i és clau la col·laboració público-privada”.
Josep Oliu: "Rebre el Floc de Llana ens diu que seguim vius i ben vius"
L’assistència del banquer sabadellenc als Flocs de Llana 2025 ha significat la segona visita pública del president del Banc Sabadell a la ciutat post opa, després d’oferir el passat febrer la ponència sobre les perspectives econòmiques a la Cambra de Comerç.
Un acte especial, en el mateix espai, atorgat per la mateixa entitat i per ser la seu de l’Associació d’Accionistes Minoritaris del Banc Sabadell, el Gremi de Fabricants, que fa més de 140 anys va veure néixer - impulsat per 127 empresaris majoritàriament vinculats a la institució tèxtil– l’entitat sabadellenca: “El banc va néixer amb un propòsit: servir a la comunitat, inicialment, als empresaris de Sabadell, per tirar endavant la seva activitat, que aleshores era la llana, matèria primera per a la seva indústria. I avui, la seva missió, el seu propòsit, continua sent el mateix, allà on el banc ha desplegat la seva activitat: ajudar als que tenen somnis, idees emprenedores per crear riquesa, a no equivocar-se, i a les famílies a tenir una llar i per a les coses per les quals necessiten els bancs”, ha assegurat Josep Oliu, especialment content per rebre aquest guardó atorgat a l’entitat que presideix des de fa més de 25 anys i per trobar-se a casa, entre amics.
En aquesta línia, el banquer sabadellenc qui ha estat acompanyat al Gremi de Fabricants pel director territorial de Catalunya, Xavier Comerma; del sotsdirector general Xavier Ventura; del director de relacions institucionals i seguretat corporativa, Benito Reales; i dels principals directors d’equips d’empresa, de patrimonis i de banca privada al Vallès Occidental de Banc Sabadell, ha volgut treure ‘ferro’ al darrer any viscut amb l’opa, assegurant que “no té cap mèrit el que hem fet: hem sigut fidels al propòsit i tenir la sort que l’èxit ens ha acompanyat. I, sobretot, a la responsabilitat envers aquell qui des del primer moment ens va donar suport i ens va demanar, per favor, que continuéssim dempeus. El Floc de Llana rebut ens diu que seguim vius i ben vius”.