Josep Oliu, al Gremi de Fabricants: “Rebre el Floc de Llana ens diu que seguim vius i ben vius”

L’assistència del banquer sabadellenc Josep Oliu als Flocs de Llana 2025, que han premiat el Banc Sabadell, ha sigut la segona visita pública del president del Banc Sabadell a la ciutat post opa, després de visitar, al febrer, la Cambra de Comerç en la conferència sobre perspectives econòmiques. L’entrega dels Flocs de Llana, aquest dimecres, s'ha fet al Gremi de Fabricants, el lloc que fa 140 anys va veure néixer - impulsat per 127 empresaris majoritàriament vinculats a la institució tèxtil– l’entitat sabadellenca: “El banc va néixer amb un propòsit: servir a la comunitat, inicialment, als empresaris de Sabadell, per tirar endavant la seva activitat, que aleshores era la llana, matèria primera per a la seva indústria. I avui, la seva missió, el seu propòsit, continua sent el mateix, allà on el banc ha desplegat la seva activitat: ajudar als que tenen somnis, idees emprenedores per crear riquesa, a no equivocar-se, i a les famílies a tenir una llar i per a les coses per les quals necessiten els bancs”, ha assegurat Josep Oliu, especialment content per rebre aquest guardó atorgat a l’entitat que presideix des de fa més de 25 anys i per trobar-se a casa, entre amics.
En aquesta línia, el banquer sabadellenc ha estat acompanyat al Gremi de Fabricants pel director territorial de Catalunya, Xavier Comerma; del director de Xarxa Empreses a Catalunya, Xavier Ventura; del director de Relacions Institucionals i Seguretat Corporativa, Benito Reales; i dels principals directors d’equips d’empresa, de patrimonis i de banca privada al Vallès Occidental de Banc Sabadell.
Oliu ha treure ‘ferro’ al darrer any viscut amb l’opa, assegurant que “no té cap mèrit el que hem fet: hem sigut fidels al propòsit i tenir la sort que l’èxit ens ha acompanyat. I, sobretot, a la responsabilitat envers aquell qui des del primer moment ens va donar suport i ens va demanar, per favor, que continuéssim dempeus. El Floc de Llana rebut ens diu que seguim vius i ben vius”.