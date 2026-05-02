La ginebra de Sabadell Outer Gin guanya la London Spirits Competition

Outer Gin, la marca de ginebra premium nascuda a Sabadell, ha estat guardonada amb la medalla d’or a l’edició 2026 de la London Spirits Competition (LSC), amb una puntuació de 91 punts sobre 100. El premi reconeix la qualitat del producte, la proposta de valor i la força del seu ‘packaging’.
“Aquest premi valida el que hem construït des del dia zero: una marca que no és només bona, sinó que és comercialment rellevant. Que es ven, que es recorda i que genera desig”, explica Marc Valls-Estefanell, l’emprenedor que va fundar fa dos anys Outer Gin amb Guillem Vilà.
La ginebra sabadellenca va néixer amb un somni a l’engròs: poder-se produir de principi a fi a l’espai exterior. Està embotellada en un atractiu disseny d’acer i fabricada amb angèlica i coriandre, botànics posats a prova a l’estació astronòmica internacional. És fresca i suau, a mig camí entre les ginebres més clàssiques i les més dolces. La marca confia que la humanitat s’instal·larà a l’espai exterior i parteix de la idea de portar-hi els plaers que tenim aquí. “No volem ser globals, sinó interplanetaris. Ens creiem l’objectiu”, diuen els seus fundadors.
Outer Gin és la ginebra oficial de l’Embassa’t, que arribarà del 15 al 17 de maig. Es ven a restaurants, hotels i cocteleries de Barcelona, Manresa, Girona i la Costa Brava.
London Spirits Competition
La London Spirits Competition, organitzada per la Beverage Trade Network i fundada el 2018, s’ha consolidat com un certamen de referència internacional per la seva orientació clarament comercial. A diferència d’altres concursos del sector, la LSC premia aquelles marques que no només destaquen en sala de tast, sinó que estan preparades per competir i vendre’s en el mercat real: en lineals de retail, cartes de restaurants i back bars de cocteleria. El jurat el componen professionals en actiu del sector —compradors de canal, bartenders i consultors— amb la intenció de garantir uns resultats alineats amb les exigències del mercat actual.
Gin Guide Awards
No només a Londres. La ginebra sabadellenca té opcions de guanyar un altre premi internaciona, ja que, paral·lelament, Outer Gin ha estat seleccionada com a finalista al The Gin Guide Awards 2026, el concurs de ginebra independent més gran del món, amb el veredicte previst per al 6 de maig.
Va ser fundat el 2014 per l’expert en ginebra Paul Jackson. Cada any rep centenars de candidatures de més de 35 països, i el veredicte es decideix mitjançant tastos a cegues per un jurat de professionals del sector. El concurs gaudeix de presència als principals mitjans internacionals i és considerat un dels reconeixements més prestigiosos de la indústria.