Les pastisseries de Sabadell es preparen per la mona de Pasqua

Amb l’arribada de la Setmana Santa, les pastisseries de Sabadell comencen a bullir d’activitat per preparar les tradicionals mones de Pasqua. A la Fleca E. Valls, situada a la via de Massagué, l’encarregada Adelina Gracia comenta que ja fa dies que han començat a elaborar les mones de xocolata, mentre que les mones tradicionals de brioix sortiran a partir de la setmana vinent. “Ja fa dies que hem començat, sobretot amb la preparació de pans de pessic i mones de xocolata. Les mones pròpiament, però, començaran a sortir cap al dijous de la setmana vinent”, explica Gracia. Entre les varietats que ofereixen n'hi ha mones de trufa, de nata, i de fruita, entre d’altres, destacant la de fruita com a producte estrella i la més demanada per la clientela més tradicional. Els fillols i les famílies en gaudiran en els pròxims dies, sent el dia assenyalat Dilluns de Pasqua, enguany, 6 d’abril.
Al Forn de Pa Carreras, ubicat a la plaça de Sant Roc i al carrer de Sant Pere, la propietària Anna Carreras detalla que elaboren les mones de brioix “típiques dels pobles”, un producte carregat de memòria i tradició. Segons Carreras, “és un brioix amb gust d’anís”, normalment a sobre s’hi posen els ous crus abans d’anar al forn. Durant la cocció, la clara i el rovell es couen dins del forn, quedant durs per sobre de la mona. Aquesta decoració clàssica té un valor simbòlic, ja que “s'acostuma a posar tants ous com anys té el nen”. Les mones poden tenir forma de corona amb un forat al mig o sense, i els sabors van des de l’ou dur fins a combinacions amb panses. Carreras remarca que aquestes mones tradicionals no acostumen a ser les preferides dels més petits, que se senten més atrets per les mones de xocolata amb joguines, però que a la gent gran els fa molta il·lusió, ja que els recorda la infantesa i les celebracions familiars.
D’altra banda, a Mimpi Pastry & Coffee, al carrer de l’Advocat Cirera, la propietària i pastissera Cristina Ramón aposta per la creativitat i l’artesania més exigent. Ramón explica que el procés comença mesos abans, amb la planificació i creació de dissenys originals, pensats per diferenciar-se cada any. Aproximadament un mes abans, Ramón i la seva companya, Yulieth Gómez, comencen a preparar totes les peces necessàries per poder tenir-ho tot llest dues setmanes abans de la venda, ja que tot es fa de manera artesanal. “Al final aquí ho fem tot d'una manera artesanal, atemparem a mà, de la manera més clàssica, amb marbre. Llavors necessitem estar ben preparades per poder-ho tirar tot endavant”, comenta Ramón. Les mones de Mimpi inclouen novetats cada any, amb figures originals i opcions en xocolata blanca, negra i amb llet, pensades per satisfer tots els gustos. Segons Ramón, enguany el producte estrella és el submarí, una figura que ja ha captivat els clients i que apunta a ser la preferida de la temporada.