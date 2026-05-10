L’Embassa’t encén motors a Ca l’Estruch amb una nit de guitarres i hyperpop

La tarda de dissabte la pluja va envair la ciutat i, probablement, un dels refugis més càlids i vibrants era Ca l’Estruch. L’espai va acollir el primer tast del Festival Embassa’t amb la seva festa de presentació, protagonitzada per dos espectacles completament diferents: Al·lèrgiques al Pol·len i Xicu.
Amb una proposta fresca i desacomplexada, Al·lèrgiques al Pol·len van confirmar que el futur de les guitarres en directe continua ben viu. El grup, format per sis integrants, debutava a l’Embassa’t amb un directe carregat d’energia, actitud i esperit festiu. Lluny de buscar un so excessivament depurat, la banda aposta per la diversió, el soroll i l’èxtasi col·lectiu.
Per als qui es van quedar amb ganes de més, el pròxim divendres 15 de maig el festival oferirà una proposta similar amb Shego. Un estil que continua triomfant gràcies a grups com Wet Leg i que beu directament del rock alternatiu dels noranta i de bandes mítiques com The Breeders.
El concert va servir també per confirmar el gir més rocker d'Al·lèrgiques respecte als seus primers treballs. El directe va combinar himnes ja coneguts amb algun tema inèdit, tots reinterpretats sota aquest nou so més contundent, ballable i descarat. Una autèntica celebració de guitarres, crits i comunió amb el públic.
La següent actuació va suposar un canvi radical de registre. Xicu, el projecte musical de Cesc Prat, va portar a escena una proposta marcada pel trap i tenyida d’influències hyperpop. Prat, productor d’artistes com Triquell o Ginestà, ha trobat amb Xicu el seu vessant més íntim i experimental.
Amb referents evidents com Playboi Carti, Xicu construeix un univers sonor intens i hipnòtic. La seva posada en escena, dominada per llums vermelles i fum, tenia una aura gairebé fantasmagòrica. A través de beats que oscil·laven entre la melodia i l’agressivitat més tallant, l’artista convertia les seves lletres en consignes repetitives i absorbents. Cridades. Xiuxiuejades. Sense concessions.
Dues propostes ben diferents que han funcionat com l’aperitiu perfecte per a un Festival Embassa’t que arribarà aquest divendres 15 de maig i s’allargarà fins diumenge 17, convertint de nou la ciutat en epicentre de la música alternativa.
