L’Aeroport de Sabadell acull una campanya pionera de vols parabòlics

L’Aeroport de Sabadell s'ha convertit en un autèntic laboratori espacial, entre avui 8 de maig i aquest dissabte 9 de maig, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), juntament amb l’Aeroclub Barcelona-Sabadell i l’equip Hypatia Mars, està impulsant una nova campanya de vols parabòlics amb l’objectiu d’investigar com afecta la gravetat zero al cos humà i al cervell.
Els experiments es duen a terme a bord d’un avió Pitts de l’Aeroclub Barcelona-Sabadell, una infraestructura que situa Sabadell com un punt de referència en la recerca aeroespacial. Durant la campanya es realitzaran sis vols amb unes 15 paràboles cadascun, i això permet experimentar entre 8 i 10 segons de microgravetat en cada maniobra.
La iniciativa compta amb la participació de sis científiques: la nutricionista Abril Gorgori i cinc membres d’Hypatia Mars (Laura González, Carlota Keimer, Helena Arias, Núria Jar i Estel Blay), encarregades de supervisar els experiments a bord.
Un dels projectes principals és el NELME, centrat en els efectes de la microgravetat sobre el sistema cardiovascular en missions espacials de llarga durada. Fins ara, els estudis només havien analitzat missions de fins a sis mesos. Ara, la recerca vol entendre què podria passar en futurs viatges a la Lluna o Mart, especialment també en el cas de les dones astronautes.
L’altre estudi investigarà com reacciona el cervell i la percepció sensorial en situacions d’ingravidesa. Els resultats es compararan posteriorment amb les dades obtingudes durant la futura missió Hypatia III a l’Àrtic.
"La recerca feta a la UPC amb l’Aeroclub Barcelona-Sabadell en els darrers anys permet fer experiments en microgravetat amb una plataforma innovadora", afirma Antoni Pérez-Poch, coordinador de l’activitat.