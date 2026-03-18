Sabadell acull el Tastavins solidari de Cipo amb tastos guiats i una subhasta benèfica

El Tastavins solidari de Cipo tornarà a omplir de cultura del vi i compromís social Sabadell el pròxim 21 de març. La tercera edició arriba amb una novetat rellevant: el trasllat de l’esdeveniment a la Terrassa de L’Eix, el rooftop de l’Hotel Catalonia Gran Hotel Verdi, que permetrà ampliar l’aforament i continuar fent créixer una iniciativa que en anys anteriors va exhaurir totes les entrades i va reunir més de 150 participants.
La proposta, que combina tast de vins, gastronomia i un objectiu solidari, es consolida així com una cita estable a l’agenda cultural de la ciutat. Des de Cipo expliquen que el canvi d’espai respon a la voluntat de fer un pas endavant i donar cabuda a més públic sense perdre l’essència de l’esdeveniment, que destina íntegrament la recaptació als projectes socials de l’entitat.
El format manté l’esquema que ha funcionat en edicions anteriors, amb dues modalitats d’entrada disponibles de manera anticipada al web de l’organització. D’una banda, el tast lliure —de 18 h a 23 h— oferirà diversos corners amb vins de cellers d’arreu del territori i una sessió musical amb DJ en directe. Per 30 euros, els assistents podran gaudir de tres copes de vi i una tapa, amb la possibilitat d’adquirir ampolles directament als expositors i degustar propostes gastronòmiques de la mateixa terrassa.
Paral·lelament, hi haurà dos tastos guiats per professionals del sector. El primer, a les 18 h, anirà a càrrec de Jara Puig, del projecte vinícola sabadellenc Rabassaires. El segon, a les 20.30 h, serà conduït per Núria Castells, de la botiga local Mala Pell, especialitzada en vins i productes gurmet. L’entrada per a cada tast també és de 30 euros.
La jornada incorporarà, a més, una subhasta solidària amb una selecció d’ampolles especials cedides per cellers de referència: edicions limitades, anyades singulars i referències difícils de trobar al mercat. L’objectiu és incrementar la recaptació i sumar un element diferencial a l’experiència.
Des de l’organització expliquen que enguany s’ha volgut posar un èmfasi especial en el producte de proximitat. Núria Virgili, una de les portaveus de Cipo, destaca que tant els corners com els tastos “donen protagonisme a comerços i projectes de la ciutat, alhora que es manté la presència de cellers de zones vitivinícoles tradicionals del país”. Jordi Garcia, gerent de Cipo, subratlla que aquesta iniciativa “permet connectar amb persones que potser encara no coneixen l’entitat i fer-ho en un ambient participatiu i relaxat, al voltant del món del vi”.