Rodalies tornarà a ser de pagament a partir del dissabte 9 de maig

Rodalies tornarà a ser de pagament a partir del pròxim dissabte 9 de maig. Així ho ha anunciat aquest dijous la consellera de Territori, Sílvia Paneque, durant una visita a les obres del túnel de Rubí amb el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano. La gratuïtat del servei durarà, per tant, fins al divendres 8. Estava vigent des de l'accident de Gelida del 20 de gener, que va obligar a suspendre tot el servei a Catalunya i a obrir una etapa d'obres d'emergència marcada per diversos talls a les línies i l'ampliació de les limitacions temporals de velocitat (LTV). Paneque ha confirmat que ja s'ha recuperat el 90% del passatge habitual i que amb la retirada progressiva de les LTV ja no calen mesures excepcionals com la gratuïtat.
En el seu parlament durant la visita a les obres que s'estan fent al túnel de Rubí, Paneque ha destacat que el decret de la gratuïtat del servei es va fer davant d'una situació anòmala i que afectava tota la xarxa de Rodalies. "Ens semblava que era també la manera d'acompanyar els usuaris i les usuàries, i aquesta gratuïtat es mantindrà fins divendres que ve, divendres 8, de tal manera que a partir del dia 9 es recuperarà el sistema habitual de pagament", ha dit la consellera.
En aquest sentit, ha assegurat "amb humilitat" que el Govern coneix que la xarxa ferroviària de Rodalies no està "en el punt d'excel·lència", però que cal caminar amb determinació cap a la millora progressiva del servei. Per això, uns 50 tècnics i 400 treballadors han estat a les vies per millorar aquells punts on es van trobar anomalies, amb 31 actuacions d'emergència, sobretot per protegir talussos i trinxeres.
La consellera també ha anunciat que a partir de dilluns vinent es recuperan recorreguts a l'R15 entre Reus i Mora la Nova, a l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser i a l'R4 entre Sant Vicenç de Calders i Manresa.
Pel que fa a l'R4, tornarà a fer el seu recorregut complet entre Sant Vicenç de Calders i Manresa. Això permetrà eliminar la llançadora que en aquests moments opera entre Terrassa i Manresa: "Això simplifica el trajecte i millora també la comoditat dels usuaris", ha afegit. Amb aquestes recuperacions del servei a partir de la setmana que ve, la xarxa de Rodalies estarà operant al 96% del que hi havia al gener. Això, ha dit, "assegura la mobilitat en tot el sistema", gràcies als plans alternatius de transport que hi ha en altres espais on es treballa, com en el desdoblament de l'R3. Amb tot, aquest mes d'abril s'ha registrat una recuperació del 90% del passatge que hi havia al gener a les línies de Rodalies, un fet que, ha dit la consellera, demostra la recuperació de confiança de l'usuari en el servei.
A la vegada, Paneque ha destacat que es mantenen obres d'emergència planificades i d'altres de necessàries, com ara el tram entre Falset i Ribarroja d'Ebre, on el pla alternatiu de transport permetrà treballar de manera més ràpida en actuacions de millora, més enllà de les d'emergència. Una situació similar passa entre Ripoll i Puigcerdà, on el tall de circulació suposa una facilitat més gran en els treballs que s'havien de fer als túnels.
Els trens d'Alstom, amb retard
Santano també ha fet esment al retard en l'arribada dels nous trens de Rodalies, que Alstom està construint a la planta de Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental). Segons ha detallat, han aparegut incidències que ha detectat l'Agència Espanyola de Seguretat Ferroviària, que és qui ha d'autoritzar que els combois estan en condicions per a poder circular.
"En aquestes proves han sorgit incidències de naturalesa tècnica i de diversa tipologia", ha assenyalat, una situació que Renfe ha verificat. Això, ha dit Santano, ha provocat preocupació per les conseqüències que suposa el retard en el lliurament dels trens, sobretot en un parc envellit com el de la xarxa de Rodalies a Catalunya.
"Tenim el compromís que els 6 trens arribaran abans que acabi l'any, i esperarem que efectivament es compleixi", ha afegit, tot apuntant que tan important és aquest fet com que circulin. El paquet total és de 72 trens, i que es lliuraran en els pròxims anys a raó de 30 per any.
Per la seva banda, Paneque ha afegit que suposa un orgull que aquests nous combois es construeixin a Catalunya, un fet que suposa generar feina per la població del país. De la mateixa manera, ha esperat que la incorporació dels nous trens es faci "com més aviat millor".