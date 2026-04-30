FOTOS | Quines restes arqueològiques s'han trobat a la plaça de Fidela Renom?

Durant les obres de reforma de la plaça de Fidela Renom, al Centre, han aparegut diverses restes arqueològiques que han obligat a aturar els treballs. La previsió de l'Ajuntament de Sabadell és que durant les pròximes setmanes es documentin i avaluïn per part dels serveis d'arqueologia i, un cop acabin aquestes actuacions, es podran reprendre les obres. El consistori calcula que abans de l'estiu, que comença el 21 de juny, s'hauran reprès els treballs.
Els elements que s'han trobat es considera que tenen un caràcter industrial o productiu, ja que són elements com pous, dipòsits i fogons, probablement datats de finals del segle XVIII a mitjans del segle XIX. També hi ha alguna resta associada a cases que havien existit a la zona. La troballa es va fer durant l'excavació i moviment de terres en les obres de la plaça.
Les obres van començar a principis d'aquest any 2026 i un dels avenços que s'ha fet és que ja s'ha obert la plaça al nou pati que ha incorporat i que li permet guanyar un 34% de superfície. L'enderroc del mur que el separava permetrà disposar de més espai, que una de les novetats que tindrà serà l'eliminació dels desnivells perquè tot l'espai sigui accessible. També es renovaran tots els jocs infantils, que incorporaran gronxadors, balancins, tobogans, un llit elàstic i jocs inclusius. Parterres amb més vegetació i zones d'estada amb ombra són altres novetats que incorporarà l'espai un cop estigui renovat.