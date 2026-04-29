Els sindicats convoquen una manifestació unitària a Sabadell el dia 1 de maig

El pròxim 1 de maig, Dia del Treballador, s'ha convocat una vaga unitària de tota la comarca, convocada pels sindicats CGT, CNT i COS. Enguany, la marxa, que començarà a les 11 h, se celebrarà a Sabadell i anirà des de la plaça d'Espanya fins a la plaça de les Dones del Tèxtil, sota el lema 'Ni salaris pel terra, ni habitatge pels núvols'. Així com ja es va fer l'any passat, la manifestació preveu fer-se a escala comarcal per allunyar-se de les concentracions per municipis i "unir-se" per a la mateixa causa.
Els sindicats convocants han fet una crida a la participació de la ciutadania i del conjunt de la classe treballadora del Vallès Occidental en una jornada que posarà el focus en la precarietat laboral, les condicions salaris i la crisi de l’habitatge. La protesta d’enguany, doncs, es planteja com una resposta a les dificultats socials i econòmiques que afecten cada vegada més persones, sovint als joves. Especialment, denuncien les condicions de treball precàries, la pèrdua de drets laborals i l’encariment del cost de la vida.
També reivindiquen la desobediència i l’organització col·lectiva com a eines per fer front a les desigualtats i construir alternatives des de l’àmbit sindical i comunitari. A més, el manifest incorpora un missatge de rebuig als conflictes bèl·lics i defensa una idea de "pau" vinculada a la justícia social i al suport mutu entre pobles.