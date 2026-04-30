Repararan tres passeres del riu Ripoll a Sabadell

L'Ajuntament de Sabadell té previst reparar les palanques de Colobrers, de Sant Oleguer i el pont del molí de l'Amat pròximament. La mesura ha estat aprovada inicialment a la Junta de Govern Local aquesta setmana i s'inicia el tràmit administratiu que ha d'acabar amb l'adjudicació i començament dels treballs en els pròxims mesos, amb data pendent de concretar. El pressupost previst és d'uns 480.000 euros, segons fonts municipals.
El projecte inclou actuacions de reparació i conservació estructural d'aquestes tres palanques, per tal d'allargar la seva vida útil. Aquesta triple actuació donarà continuïtat a la renovació integral que es va completar a final de 2023 de les palanques del molí d'en Fontanet i la de cal Grau, de manera que els cinc espais habilitats per travessar el riu estaran renovats un cop acabi la intervenció.
Aleshores, encara no fa tres anys, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) va invertir més de 882.000 euros per rehabilitar les dues estructures i, posteriorment, la titularitat de les dues infraestructures es va cedir a l'Ajuntament, que és qui, a partir d'ara, es fa càrrec del manteniment, l'explotació i la regulació de l'ús de les palanques.
Les passarel·les del molí de l’Amat, molí d’en Fontanet i de cal Grau estan protegides pel pla de patrimoni de l’Ajuntament de Sabadell i s’han de conservar. Formen part d’un projecte impulsat per la Confederación Hidrográfica del Pirineo Oriental després de les riuades de 1962, el 1963. I les passeres es van acabar de construir el 1964. L’enginyer madrileny Albino Lasso Conde va signar la proposta, que es basa en passeres de tipus cantilever (voladís), sustentades per tirants. La construcció la va dur a terme l’empresa Dragados y Construcciones, S.A.