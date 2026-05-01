El primer de maig aplega 400 manifestants als carrers de Sabadell

Diverses banderes han marcat la manifestació del Dia del Treballador a Sabadell, on unes 400 persones, segons les estimacions de la Policia Municipal, han recorregut els carrers exigint millores socials, laborals i educatives. Des de la Plaça d’Espanya fins a la Plaça de les Dones del Tèxtil, una marea de banderes – de sindicats i entitats com CGT, CNT, COS i Corrent Roig, entitats socials i del sector educatiu– han onejat al ritme dels crits i les pancartes. Entre els assistents hi havia membres del consistori, incloent els regidors de La Crida per Sabadell, Oriol Rifer, Guillem Fuster i Aurora Murillo i la regidora d’En Comú Podem, Alejandra Sandoval.
Amb el lema Ni habitatges pels núvols ni sous pel terra, els participants han reivindicat "salaris justos, accés a l’habitatge com a dret fonamental i condicions laborals decents". Aquest discurs ha estat complementat per les veus del sector educatiu–amb 17 dies de vagues convocades–, que han aprofitat la jornada per posar de manifest les reivindicacions de la comunitat educativa. El Dia del Treballador arriba també amb la reducció de jornada a 37,5 hores fora del debat polític i dos dies després del rebuig a la pròrroga dels lloguers. En l’àmbit laboral, els sindicats reclamen també sous que permetin no perdre el poder adquisitiu en ple xoc energètic pel conflicte entre els Estats Units, Israel i l’Iran que ha portat el preu del barril de petroli a màxims en quatre anys.
En Manel i l'Adrià, membres de l’assemblea docent del Vallès han denunciat que "la qualitat de l’educació pública es veu compromesa per ràtios elevades, manca de recursos humans i burocràcia excessiva" que subratllen que la seva presència a la manifestació busca visibilitzar les reivindicacions educatives com a qüestió social, més enllà del debat salarial. Els docents, en un manifest, han reclamat més temps per a l’alumnat, més personal educatiu i suport per a una educació veritablement inclusiva, criticant que "les retallades han debilitat l’atenció a l’alumnat més vulnerable". També han qüestionat "propostes com l’augment de presència policial als centres, considerant que no resolen les necessitats educatives reals".
Manuel Quesada, secretari de comunicació del sindicat d’ensenyament de la CGT, subratlla que el Primer de Maig "no només simbolitza la lluita històrica de la classe treballadora", sinó que posa el focus aquest any en l’emergència de l’habitatge. “Els lloguers i els preus de l'habitatge són insostenibles, sumat a la precarietat i la temporalitat laboral, cada vegada resulten més inabastables per a la gent jove i treballadora”, ha exposat. El recorregut no ha estat exempt de crits contra la presència policial a les escoles – amb consignes com “Menys policies i més educació” – i enganxines reivindicatives a entitats bancàries.