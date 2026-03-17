Tanca el popular restaurant Papanatas: "He estat molt feliç a Sabadell"

El Papanatas, un dels establiments populars del carrer Borrell de Sabadell, abaixarà la persiana definitivament el diumenge 29 de març. La notícia ha agafat per sorpresa molts clients habituals que, en pocs minuts, han omplert les xarxes socials de missatges de suport. "Han estat set anys on ens ho hem passat molt bé, hem estat molt feliços. Sabadell és una ciutat fantàstica i la trobaré a faltar", assegura Pau Coma, propietari del restaurant.
El restaurant, conegut per les seves patates i hamburgueses, considerat la primera 'patateria' instal·lada a Sabadell, havia esdevingut en poc temps un restaurant molt reconegut a la ciutat. De fet, durant la pandèmia, en un sondeig elaborat pel Diari de Sabadell, el Papanatas era un dels locals més aclamats pels nostres lectors. La història del negoci es remunta a l'època universitària de Coma, mentre estudiava la carrera d'història. "Quan anàvem amb els amics a fer una cervesa, les patates que ens servien eren congelades. I dèiem: què costaria fer una patata ben feta? Amb la seva salsa, amb botifarra...", recorda el propietari. Va ser així com va néixer l'essència d'un negoci que volia posar la patata al centre de la carta. En Pau Coma es va enamorar de l'hostaleria durant el seu pas pel Suau de Sabadell: "Em va fer enamorar de l'hostaleria, vaig canviar la història per la gastronomia", explica.
I aleshores es va presentar l'oportunitat de llogar el local i desenvolupar la idea que s'havia gestat durant la seva època universitària: un restaurant que fes un homenatge a les patates. "La idea era centrar-nos al cent per cent en la patata, però com el local no tenia terrassa, havíem d'incorporar alguna cosa més. I vam apostar per l'hamburguesa", sosté. Un plat que s'ha convertit en estrella de la carta, amb apostes tradicionals i combinacions més arriscades que han seduït el paladar de milers de sabadellencs. "La carta ha crescut amb la gent. És una petita família, abans de treure la bomba l'havien provat 15 clients, que van donar el seu vist-i-plau", destaca.
Ara, però, les circumstàncies han canviat. "El nostre local s'ha quedat vell i el preu del producte ha crescut molt, especialment la carn de l'hamburguesa", explica Coma, que ha descartat apujar els preus. "El restaurant funcionava, i estem agraïts a la gent que ens ha confiat", afegeix. Els darrers dies, sosté, "l'escalf de la gent està sent espectacular".