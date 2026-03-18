FOTOS | El trencament d'una canonada provoca una columna d'aigua de més de 18 metres a Sabadell

Hi ha més de 35 quilòmetres de xarxa i uns 3.400 clients afectats

Publicat el 18 de març de 2026 a les 11:06
Actualitzat el 18 de març de 2026 a les 11:38

Imatge inèdita a Sabadell. Una canonada d'aigua s'ha trencat aquest matí a la zona del riu Ripoll, just a sota del pont de la Salut, a la carretera de Caldes. El succés ha sorprès els centenars de vehicles que han passat per la zona de l'incident, que ha inundat la via que ajunta les dues parts de la ciutat. Tal com ha informat la companyia d'aigües de la ciutat, una empresa externa a Aigües Sabadell estava treballant a la zona del parc fluvial i una excavadora ha foradat la canonada. El trencament ha provocat un doll d'aigua de més de 18 metres d'altura i la Policia Municipal de Sabadell s'ha desplaçat ràpidament fins a la zona per gestionar el trànsit.

Des de la companyia Aigües Sabadell asseguren que es preveu que la incidència estigui resolta cap a les 21 h d'aquest dimecres. Hi ha més de 3.400 clients i més de 35 quilòmetres de xarxa afectats. Segons la mateixa font, la canonada avariada és una de les més importants de la ciutat, en termes de distribució, i està afectant la pressió de l'aigua als barris del Poblenou, Torre-romeu i Can Puiggener. L'equip de la companyia d'aigües ja està treballant-hi, però asseguren que en algun moment del matí s'haurà de fer un tall del subministrament a diversos domicilis per poder-ho reparar. Els clients afectats rebran un missatge de text alertant del tall. 

Fotos de Juanma Peláez

  • Fort ruixat d`aigua pel trencament d`una canonada
Notícies recomenades