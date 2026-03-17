Sabadell

Enxampen un conductor a 116 km/h per la carretera de Bellaterra

Fa uns dies ja hi va haver un succés semblant amb un conductor que viatjava a 125 km/h

  • La carretera de Bellaterra, en una imatge d'arxiu -
Publicat el 17 de març de 2026 a les 15:49

La Policia Municipal va enxampar un conductor a la carretera de Bellaterra circulant a 116 km/h, segons fonts del mateix cos. Els fets van succeir dilluns passat a les 11:53 h, quan el conductor superava amb escreix la velocitat màxima permesa a la via. Davant d'això es van realitzar diligències judicials al responsable dels fets per un delicte en contra de la seguretat del trànsit. Fa poc més d'una setmana, el cos policial va caçar un motorista circulant a una velocitat de 125 km/h per la mateixa via. La Policia Municipal li va instruir diligències judicials, també, pel mateix delicte. 

El 2024, un accident a la mateixa via va posar fi a la vida d'un home de 37 anys i la d'una menor de 13. El sinistre, que va tenir lloc a l'altura de l’Aeroport de Sabadell, va implicar un cotxe i una furgoneta que van xocar frontalment. Quan els serveis de rescat van arribar al lloc del sinistre, el conductor del cotxe ja havia mort. Els sanitaris van evacuar els dos ocupants de la furgoneta i els van traslladar en estat molt greu a l’Hospital Parc Taulí. La menor va morir hores després al centre hospitalari a causa de la gravetat de les ferides. 

 

