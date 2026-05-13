10 concerts a l'Embassa't d'artistes imperdibles (que encara no coneixes)

No se n'amaguen: “Hi ha qui arrufa el nas quan surt la programació!”, comenta el director de l'Embassa't, Arnau Solsona. En un circuit de festivals català amb cartells pràcticament intercanviables i indistingibles, singularitzar-se comporta instint, descobriment i risc. Per això sempre hi ha un grapat d'artistes del festival poc coneguts per la majoria, només al radar de melòmans a l'avantguarda. Són propostes emergents o que han triomfat a fora i aquí encara es coneixen poc. Hem seleccionat una desena de concerts del festival que poden ser tot un descobriment.
1. Fillas de Cassandra
El duet format per MariaSoa (1996) i Sara Faro (2001) fusiona folk gallec i tradició oral amb electrònica i pop contemporani. Les seves lletres tenen una mirada feminista i reivindicativa.
- Cançons: Tataravoa, Il·lisístrata, Anguleele
- Divendres a les 21.45h
2. Shego
Maite, Raquel i Charlotte ofereixen aquesta barreja de rock, pop i punk gamberro de segell madrileny i amb “lletres provocadores, enèrgiques i irreverents”. El grup, que ha passat per festivals com el Bilbao BBK Live o el Vida, oferirà aquest únic concert a tota Catalunya.
- Cançons: oh boi, Un secreto, fumas?, Vicente Amor
- Divendres 20.30h
3. Dalila B2B Gazzi
Creada en exclusiva per a l'Embassa't, serà una intensa sessió de música electrònica experimental, amb melodies hipnòtiques de tecno i house.
- Gazzi: Quiere Vacilar Na Más, Linda i Chico Serio
- Dalila: Cieguita
- Divendres, 01.00h
4. Ángeles Toledano
L'artista ha cridat l'atenció del món de la música amb el seu flamenc modern ple de fantasia i embruix. Va ser nominada a un Latin Grammy per a l'àlbum Sangre Sucia, que presentarà al festival.
- Cançons: Nada ha pasado, pero todo ha pasado, X Las Niñas – Alegrías, Eres guapa
- Dissabte, 22.10h
5. Bob Vylan
Pujaran les revolucions. Punk, rock i rap, importat directament del circuit alternatiu britànic. A l'ull de l'huracà perquè durant el Glastonbury el vocalista va proferir càntics contra les forces de defensa israelianes. Keir Starmer va haver de sortir a donar explicacions perquè la BBC no va interrompre l'emissió. S'han desvinculat de festivals relacionats amb fons d'inversió israelians, per això serà l'únic concert de la temporada a la Península Ibèrica.
- Cançons: We Live Here, Makes me violent, He's a man
- Dissabte, 00.05h
6. Cari Cari
Del Primavera Sound, a l'Embassa't. El duo musical austríac transita entre l'indie, el pop i el rock amb cançons plàcides com Summer Sun, que acumula gairebé 30 milions de reproduccions a Spotify. Han aparegut com a banda sonora de Shameless. Escoltar-los és imaginar-se és convertir-se en el protagonista cinematogràfic místic i de posat impertorbable que deixa enrere la ciutat amb les mans al volant d'un descapotable.
- Cançons: Summer Sun, Nothing's Older Than Yesterday, Belo Horizonte
- Dissabte, 21.10h
7. Dame Area
Duo alternatiu barceloní de música electrònica que crea “un so intens, visceral i físic” amb ritmes industrials –percussions metàl·liques, ritmes mecànics, distorsió, textures aspres– i tribals. Els seus directes, assegura el festival, són contundents i hipnòtics.
- Cançons: Esto me pertenece, Si no es hoy cuando es, La nueva era
- Divendres, 23h
8. Cora Novoa
És una figura reconeguda de l'electrònica que farà confluir art, tecnologia i emoció a l'espectacle AV Live. Ha actuat als escenaris del Sónar Barcelona i el Fabric London.
- Cançons: Over&Done, We Are Data, flotante
- Divendres, 1.30h
9. Mad Miran B2B Oma Totem
Dues figures de la música electrònica, seleccionats l'any passat a la Biennal de Música de Venècia 2025, que proposaran “un viatge sonor imprevisible i ple d'energia”, segons el festival, amb “percussió orgànica, textures cerebrals i breakbeat –fragments rítmics extrets de gravacions de funk, soul, jazz o hip-hop–.
10. Teo Lucadamo
El festival promet que el concert serà “únic, divertit i vibrant”. Quan pensem en un raper ens ve al cap la imatge d'algú, probablement amb el coll tatuat, amb qui caldria vigilar perquè no s'enfadés. El raper madrileny és més aviat un modernet que vesteix de marca i experimenta amb diferents estils musicals, i no per això menys interessant. Hi presentarà El Dilema del rapero blanco. Després de l'Embassa't potser el veiem al cinema, ja que serà a la pròxima pel·lícula de Los Javis.
- Cançons: Ritmo, Tipo Slip, Tengo un amor
- Dissabte, 20.15h
Aquests sí que els coneixes:
Ludwig Band, El Petit de Cal Eril, Mishima, Dan Peralbo i el Comboi
El festival no deixa passar l'oportunitat de programar el grup del moment de l'escena musical catalana, la Ludwig Band (diumenge, 20.45h), que acaba de treure del forn Pel barri es comenta. Amb la ironia jogassera que es fa servir per parlar amb els amics, Quim Carandell hi canta les aventures d'un amant pocatraça. Sonorament, les cançons s'enfilen amb teclats i guitarres, un crescendo que en directe segur que exaltarà els fans de l'Embassa't.
Aniran precedits de Mishima (diumenge, 19.45h), que en el concert del festival de l'any 2022 ja van demostrar que hi ha una bona colla de fans a la ciutat amb qui teixir l'estreta comunitat que fa que les històries i els sentiments de les seves cançons prenguin vida.
El Petit de Cal Eril és un dels amics del festival. Un artista que ha crescut mentre sovintejava l'Embassa't i que ha fet ballar el públic del festival amb el seu autoproclamat “pop metafísic”. Hi presentarà el seu darrer disc, Eril, Eril, Eril (dissabte, 18.25h).
Tot i que serà de dia, i l'ambient del festival encara no s'haurà desfermat, el concert de Dan Peralbo i el Comboi (divendres, 19.15h) serà un altre dels imperdibles. El seu rock melòdic celebrarà l'amistat en un directe divertit i amb el toc d'imprevisibilitat que atorga força gravitacional a l'escenari.